Voos por R$ 200? Entenda o programa de passagem área do governo

Com o objetivo de ofertar passagens aéreas com preços menores, o Voa Brasil deve ser lançado até agosto e o preço será de R$ 200

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou que o programa, com o nome provisório de “Voa Brasil”, não vai ter mais o limite de renda. Anteriormente, ele só seria liberado para indivíduos que recebessem até R$ 6,8 mil.

A informação foi dada na quinta-feira, 29, em uma entrevista do ministro com o Jornal O Globo. Confira o que se sabe do programa mais abaixo.

O que você vai ler nesta matéria

Quem vai beneficiar com o programa Voa Brasil

com o programa Voa Brasil Programa terá aplicativo: veja o que se sabe

Com o objetivo de ofertar passagens aéreas com preços menores, o Voa Brasil deve ser lançado até agosto, e o preço será de R$ 200, nas baixas temporadas. Isso significa que o período dos voos ficará entre março e junho e agosto e novembro.



A adesão das companhias, no entanto, é voluntária. Ou seja, assentos e rotas serão definidos pela própria empresa que oferecer o serviço. Latam, Gol e Azul já concordaram em participar.

Uma alternativa em estudo é que, para que a taxa de embarque não tenha um peso significativo, o valor pago seja devolvido em forma de cash back para consumo no próprio aeroporto.

Até o momento, a previsão é que o programa tenha início em agosto e a única exigência é de que a pessoa não tenha viajado de avião nos últimos 12 meses.

Além disso, será permitida a compra de até quatro trechos por ano, totalizando R$ 800, por pessoa. Vale ressaltar que um trecho leva em consideração apenas a ida ou a volta, não os dois juntos.

Fora que a oferta vai depender do nível de ocupação dos voos. Pode ser que o usuário não consiga voar na data escolhida e tenha que viajar em outro dia.

Voa Brasil: quem vai se beneficiar?

Com a decisão de não ter mais o limite de renda, todos os indivíduos que não tiverem viajado nos últimos 12 meses poderão participar.

No entanto, o maior alvo do governo são os servidores, os aposentados e os pensionistas, além de estudantes com Fies.

Eles poderão comprar duas passagens por ano ao preço de R$ 200 cada e parcelar, em 12 vezes, por meio de financiamento da Caixa, entidade que ficará responsável por fazer o pagamento às áreas.



Mário França afirmou que é uma espécie de "consignado", mas negou que haja subsídio do governo, apenas o financiamento pelos bancos públicos.



Voa Brasil: programa para baratear passagens aéreas terá aplicativo

Um dos planos do ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, é desenvolver um aplicativo no qual o consumidor poderá se cadastrar e ser beneficiado com um valor menor do que o esperado.

Segundo o ministro, esse vai ser um mecanismo novo para descomplicar o processo de comprar passagem.

Você só vai precisar entrar no aplicativo, digitar seu CPF, e, se não tiver voado de avião nos últimos doze meses, basta escrever o destino que deseja. Logo depois, aparecerá a opção para comprar a passagem por um único valor: R$ 200.

Confira dicas infalíveis na hora de comprar passagens aéreas

