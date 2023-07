Fortaleza vai voltar a receber voos de Cabo Verde, diz primeiro-ministro do país

De acordo com Ulisses Correia e Silva, um Boeing 737 Max vai reforçar a companhia nos próximos dias para ligar a companhia a três destinos, sendo um deles a capital cearense

A Cabo Verde Airlines, também conhecida como Transportes Aéreos Cabo Verde (TACV), deve retomar as operações em Fortaleza em breve. A informação foi confirmada pelo primeiro-ministro do país, Ulisses Correia e Silva, em debate na Assembleia Nacional, no dia 14 de julho.

Ulisses destacou o processo de recuperação da empresa após o período de pandemia da Covid-19, e que uma nova aeronave que está para chegar vai ligar Cabo Verde a três destinos que haviam sido interrompidos, sendo um deles a capital cearense.

"A TACV faz voos hoje regulares para Portugal e, brevemente, em uma questão de dias, virá um Boeing 737 Max 8 para fazer ligações para Paris, Boston e Fortaleza”, disse o primeiro-ministro.

O POVO entrou em contato com a Cabo Verde Airlines, mas a companhia alegou que ainda não tem a confirmação desta informação. Porém, no mês passado, já havia sido informado pela empresa que uma nova aeronave chegaria em julho para retomar rotas que foram suspensas na pandemia da Covid-19, sem especificar quais.

As negociações para o retorno da Cabo Verde Airlines ao Brasil

A empresa também já havia declarado em maio que pretendia voltar a voar no Brasil até o fim de 2023 e que Fortaleza estaria entre os destinos preferenciais para voltar ao País.

"Informamos que a TACV está a fazer todos os esforços para retomar as ligações para o Brasil ainda este ano. Realmente Fortaleza é um dos nossos destinos preferenciais, porém ainda não temos informações concretas se iniciaremos para Fortaleza ou outro destino", diz a nota da companhia.

No dia 2 de maio, o embaixador do Brasil em Cabo Verde, Colbert Soares Pinto, havia informado à Agência Inforpress que há um indicador positivo para o retorno da TACV ao Brasil, já que a companhia adquiriu uma nova aeronave, que vai possibilitar com que ela atenda novos destinos.



"O desejo é de, a curto prazo, ter pelo menos um ou dois voos que possam contribuir não só para diminuir as distâncias, como também para reduzir os custos, facilitando a vida dos estudantes e contribuindo também para a mobilidade dos empresários", ressaltou Colbert.

Em 16 de março, a secretária do Turismo no Ceará, Yrwana Albuquerque, havia adiantado ao O POVO que existia um "diálogo com a Cabo Verde Airlines para acertos importantes que vão resultar na volta de suas operações no Estado".

Ela foi questionada novamente antes da publicação desta matéria se ela confirma que essa rota retorna até o fim do ano, mas só falou que as negociações estão em andamento.

Cabo Verde Airlines no Brasil

A empresa tinha Fortaleza como principal hub no Brasil até o início da pandemia da Covid-19, quando suspendeu as operações internacionais e não retornou ao País até então.

Em 2019, a rota entre Fortaleza e Ilha do Sal chegou a ter frequência de três voos semanais. O trecho, em ligação com o principal aeroporto do país, dura cerca de 3 horas e meia, sendo o destino internacional mais curto partindo da capital cearense, e reduzindo pela metade a distância até Lisboa, em Portugal.

Além disso, o retorno da companhia também estreita laços entre o Ceará e a África, abrindo mais oportunidade para turismo e negócios no continente.

