Azul retoma voos entre Juazeiro e Fortaleza; bilhetes custam a partir de R$ 288,61

Operação foi comemorada em encontro no Palácio da Abolição, nesta segunda-feira, 1º de maio; viagens serão feitas com jato de 118 lugares

Inicia nesta terça-feira, 2, os voos diários da Azul Linhas Aéreas entre as cidades de Fortaleza e Juazeiro do Norte. As saídas de Fortaleza ocorrem às 4h30, de segunda a sábado e de Juazeiro do Norte, de domingo a sexta-feira às 23h55. Os valores dos trechos partem de R$ 288,61, conforme o site da companhia aérea.

Para reafirmar este compromisso com o retorno dos voos diários regionais no Ceará, foi realizado um encontro com o governador Elmano de Freitas e representantes do Estado, a empresa de aviação, além de políticos cearenses de diversas esferas, no Palácio da Abolição, na tarde desta segunda-feira, 1º de maio.

O anúncio oficial dessa retomada de oferta de voos havia sido feito ainda no mês de março. Os voos entre as duas cidades cearenses vão ser operados na aeronave E195, da Embraer, com capacidade para 118 pessoas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme o diretor de Relações Institucionais da Azul, César Grandolfo, a expectativa da empresa com relação a ocupação desse voo diário é muito boa. “Tanto que já estamos começando com esse jato da Embraer, de 118 lugares. Via de regra, quando começamos ou retomamos uma operação, o caminho natural é fazer o trecho com aeronaves ATR, que são de menor porte. Porém, a Azul realmente entende que essa rota vai ser muito boa e, por isso, já retomamos com o jato.”

Diferente do que ocorre em outros aeroportos regionais do Ceará, Grandolfo ressalta que em Juazeiro do Norte, no Aeroporto Orlando Bezzera de Menezes, a companhia não terá problemas para operar voos noturnos.

Em outras ocasiões, a empresa aérea já reviu horários de voos para que estes sejam feitos apenas durante o dia, não necessitando de equipamentos que auxiliem na operação noturna ou em caso de instabilidades meteorológicas.

“Esse é um grande desafio da aviação regional no Brasil, a infraestrutura. A Azul hoje opera em 161 aeroportos e sim, sempre acabamos esbarrando na questão de infraestrutura. Não é só no Ceará, é em todo o País. Por isso, estamos sempre em constante análise de segurança e conversando com os estados, buscando que cada vez a infraestrutura seja mais adequada para nossas operações em todos os aeroportos.”



Mais notícias de Economia

Tags