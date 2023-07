Aeroporto de Fortaleza terá 3.400 voos e 27 destinos em julho; saiba detalhes

Será o maior número de voos na Capital desde janeiro deste ano, que contou com 3.953 decolagens e pousos

O Aeroporto de Fortaleza prevê um fluxo de 3.400 voos e 27 destinos diferentes durante as férias de julho. A informação foi divulgada pela Fraport, empresa que administra o equipamento. Veja mais abaixo a lista de destinos.

Se confirmada a expectativa, será o maior número de voos na Capital desde janeiro deste ano, que contou com 3.953 decolagens e pousos.

No começo de junho, uma pesquisa da Latam já colocava Fortaleza como a terceira cidade mais buscada para o período. Segundo a Fraport, o fluxo de passageiros esperado em julho é de 479 mil pessoas pousando e decolando.

Dos 27 destinos com voos diretos operados de Fortaleza, quatro são internacionais e sete voam dentro do Ceará. Veja a lista.

Aracati

Belém

Belo Horizonte

Brasília

Buenos Aires

Campina Grande

Campinas

Congonhas/SP

Crateús

Galeão/RJ

Fernando de Noronha

Guarulhos/SP

Iguatu

Jijoca de Jericoacoara

Juazeiro do Norte

Lisboa

Maceió

Manaus

Miami

Natal

Paris

Recife

Salvador

São Benedito

São Luís

Sobral

Teresina

Programação especial no aeroporto

Para o período de férias, o aeroporto de Fortaleza estará com programação especial, denominada de “Happy Day”, que acontece todas as sextas-feiras, das 11h30min às 14h30min, com música ao vivo na Praça de alimentação.

Além disso, entre 20 a 24 de julho, das 9 às 15 horas, haverá um totem de vídeo em 360º e preços promocionais em restaurantes, lojas de roupas e lojas de presentes.



“Reunimos atrações, experiências e ofertas exclusivas para o período de férias. Queremos que nosso passageiro encontre tudo o que precisar por aqui, além de diversão e bons momentos”, comentou Rodrigo Sousa, diretor comercial da Fraport Brasil.

