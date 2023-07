Turismo: fim de semana de Fortal e Halleluya ocupou 85% da rede hoteleira no CE

Foi o período de maior ocupação no Estado durante as férias de julho

O Ceará registrou os melhores índices econômicos ligados à atividade turística durante as férias de julho no último fim de semana.

O registro impulsionado pela edição comemorativa de 30 anos do Fortal, maior micareta fora de época do Brasil, e por eventos religiosos, como o Halleluya e a Expoevangélica, todos encerrados no domingo, 23.

Um levantamento realizado pela Secretaria do Turismo (Setur) durante o período identificou que a ocupação hoteleira do Estado teve uma alta, resultando em uma taxa de 85,7%, superando os 81,14% registrados na segunda semana do mês.

Em Fortaleza, onde fica localizada a Cidade Fortal, a ocupação ficou em 85,17%. Além disso, outros destinos como Porto das Dunas (88,3%), em Aquiraz, e Praia do Cumbuco (83,7%), em Caucaia, registraram boa procura e lotação de reservas.

Perfil dos visitantes que vieram pelo Fortal



Segundo o levantamento, os turistas domésticos predominaram, mas a Setur identificou na pesquisa foliões internacionais, de diferentes continentes.

"Tivemos uma presença de foliões de várias nacionalidades, como Portugal, Estados Unidos, Itália, Suíça, Austrália, além de Espanha e África. Esse resultado é beneficiado, principalmente, pela nossa malha aérea", pontuou a titular da pasta, Yrwana Albuquerque.

O Nordeste foi a região com o maior número de turistas que participaram do evento (44,4%), seguido do Sudeste (24,6%), Norte (18,3%) e Centro Oeste (11,1%).

A pesquisa realizada no Centro de Eventos, onde os abadás foram entregues, também identificou o gasto per capita e o tempo médio de permanência no Estado

O turista nacional respondeu que a pretensão era passar, em média, cinco dias na cidade e gastar cerca de R$ 629,75. Toda a estadia ficaria em torno de 3.463,60. Já o turista internacional tinha expectativa de passar 10 dias, com gasto diário de R$ 787,88 e uma estadia total em torno de R$ 7.406,09.

Outros destinos buscados



Outras cidades também registraram alta de ocupação da rede hoteleira.

O fim de semana entre os dias 21 e 23, em Guaramiranga, registrou 86,7% de ocupação, liderando o ranking entre os locais mais buscados. Jijoca de Jericoacoara (85,5%), Trairi (81,6%), Canoa Quebrada (82,5%), Praia das Fontes (78,9%) e Camocim (68,9%) completaram o ranking.

