Grupos de forró animam chegada de turistas no Aeroporto de Fortaleza

O evento faz parte do programa "Férias em Fortaleza", que incentiva o uso dos espaços públicos e divulga artistas locais

Quem desembarcou no Aeroporto de Fortaleza nesta semana teve uma recepção bem inusitada. Desde terça-feira, 4, grupos de forró locais têm alegrado a chegada dos passageiros no equipamento com muita música. Ação é parte do programa "Férias em Fortaleza", da Prefeitura.

A situação foi inédita para quem chegava e também para os que aguardavam no portão de desembarque na manhã desta sexta-feira, 7. José Alves, 40, veio de Pereiro, no interior do Estado, para receber um dos novos turistas da Cidade.

Ele aproveitou o forrozinho para descansar da viagem de mais de 300 km até Fortaleza. “Imagine quem vem pela primeira vez a Fortaleza e se depara com um forrozinho pé de serra? É bom demais!”, disse.

Durante toda a apresentação, que ocorre no desembarque de cada voo, o público se amontoava próximo ao portão, tanto na procura por algum amigo ou familiar que chegava à Cidade quanto para gravar o show em uma das várias câmeras de celular.

Quem está todos os dias no Aeroporto não grava, mas aproveita para ouvir mais uma vez a boa música, explica Izaías dos Santos, 24. Ele trabalha no Pinto Martins e acompanhou as apresentações ao longo da semana.

“A meu ver é um jeito de mostrar a cultura do Nordeste, ainda mais na época que passou agora, do São João. É um jeito bom de receber o turismo aqui”, destaca o porteiro.

Nos últimos dias, ele conta que se sentiu até mais animado para trabalhar: “A música ali dá um ânimo, desperta do sono e dá uma motivada a mais”.

"Trio Forró Pé Quente" no desembarque de passageiros do Aeroporto internacional Pinto Martins, na manhã desta sexta-feira, 7 Crédito: FÁBIO LIMA

Ao longo desses dias, quatro bandas já se apresentaram no Aeroporto. Grupo "Forrozando", Cristiane do Acordeon e Ivanildo Soares comandaram os primeiros dias de festa. Na manhã desta sexta, 7, o "Trio Forró Pé Quente" foi o responsável por colocar o público para dançar.

O grupo composto por três músicos, cada um com pelo menos 20 anos de carreira, toca em outros espaços da Capital. “O pessoal vem se divertir atrás da gastronomia, do artesanato, mas o turista sempre gosta de um forrozinho”, afirmou o vocalista da banda, Leandro Campos.

Shows no Aeroporto de Fortaleza fazem parte de programação para julho

Ainda nesta semana, o Aeroporto de Fortaleza encerra as apresentações com o trio "Forró dos Sócios", na manhã deste sábado, 8. Os shows ocorrem no portão de desembarque 3, das 11 às 14 horas.

O evento faz parte da programação do "Férias em Fortaleza”, iniciativa da Prefeitura para fomentar a economia e a cultura local. São várias as opções para curtir o fim de semana nos equipamentos da Cidade, que vão desde batalha de breaking até lançamento da biografia do grupo "Fundo de Quintal".

O destaque vai para a primeira edição do Juv Flow, evento de batalhas de break e rima que vai premiar vencedores com passagens e hospedagem para qualquer competição nacional de break dance em 2023. A programação começa às 19 horas deste sábado, 8, no Anfiteatro da Beira-Mar.

Férias em Fortaleza: veja programação

Cultura à Beira-Mar (Especial Férias) - Anfiteatro da Beira-Mar

Data: Domingo (09/07)

Horário: 19 horas

Atrações: Isabella Taviani e Marcos Lessa



Lançamento da biografia do grupo Fundo de Quintal

Data: Sexta-feira (07/07)

Horário: 18 horas

Atrações: Autor Marcos Salles, cavaquinista Jacson Cirilo, produtor de televisão Waldemir Pessoa e grupo "Samba pra Valer".

Projeto Pôr do Sol



Local: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Data: Domingo (09/07)

Horário: 16h30min

Atrações: Cantor Marcus Café e o humorista Eri Soares