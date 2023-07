Turismo de eventos impacta em R$ 347 milhões economia de Fortaleza

Somente em impostos pagos são contabilizados R$ 38,1 milhões em 2022. Os dados foram apresentados por meio do Observatório do Turismo de Fortaleza, em parceria com o Visite Ceará e a Unifor

O turismo de eventos traz impacto de R$ 347 milhões para a economia de Fortaleza. Somente em impostos são contabilizados R$ 38,1 milhões.

Os dados se referem ao fechamento do ano de 2022 e foram apresentados nesta segunda-feira, 3 de julho, pela Secretaria Municipal do Turismo (Setfor), por meio do Observatório do Turismo de Fortaleza, em parceria com o Convention and Visitors Bureau (Visite Ceará) e a Universidade de Fortaleza (Unifor).

O "Relatório de Impacto Econômico do Turismo de Eventos Realizados em Fortaleza em 2022" mostra ainda que o gasto individual dos turistas participantes dos eventos, durante todo o período de estada, foi de R$ 2.776,93.

Já o gasto médio diário foi de R$ 791.14. O levantamento mostra ainda que a movimentação de eventos na Cidade no ano passado foi responsável pela geração de 37,7 mil empregos formais e informais.

Além disso, 91% dos respondentes na pesquisas que vieram em turismo de negócios avaliam que Fortaleza melhorou em relação à última visita.

As informações são do repórter Samuel Pimentel

