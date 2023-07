Prefeitura lança em julho programas para turismo em Fortaleza; entenda

As informações são da Amanda Castro, chefe de gabinete da Setfor. O foco é promover a Cidade com os projetos que já existem

A Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor) vai lançar três programas em julho para melhorar o turismo da Capital. São eles: o Fortaleza Bilíngue, o Fortaleza, Cidade Radical e o outro para atrair nômades digitais. Saiba detalhes de cada um mais abaixo.

As informações são da Amanda Castro, chefe de gabinete da Setfor. De acordo com a própria, o foco é promover a cidade com os projetos que já existem.

Fortaleza Bilíngue

A Prefeitura de Fortaleza vai lançar nesta quinta-feira, 6, o programa "Fortaleza Bilíngue". Esta é uma iniciativa que quer dar a oportunidade aos fortalezenses de aprender a se comunicar em mais de um idioma.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O programa contempla 16 ações divididas em três grandes eixos: para alunos e professores da rede pública de ensino, para profissionais do setor produtivo, e para a população em geral, com duração e metodologia adaptados a cada público.

O início das aulas está previsto para o dia 17 de julho e será realizado pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova). Além disso, terá duração e metodologia adaptados a cada público.

Só para os profissionais de turismo, serão ofertadas 1.500 vagas para cursos básicos de inglês e de espanhol. Para Rodrigo Nogueira, secretário do Desenvolvimento Econômico de Fortaleza (SDE), essa é uma atividade essencial para a economia.

"Fortaleza é do mundo. A gente sabe da importância que é se comunicar em várias línguas. Então, com esse projeto, possibilitamos que empregos que trabalham diretamente com turismo, como ambulantes da Beira-Mar, consigam se comunicar em outras línguas."

Fortaleza, Cidade Radical

Outro projeto, este previsto para segunda quinzena de julho, é o Fortaleza, Cidade Radical. Com o objetivo principal de promover esportes de adrenalina, como kitesurfe, surfe, paraquedismo, canoagem havaiana e skate.

O kitesurfe, por ser bastante praticado em Fortaleza, terá um investimento em qualificação e infraestrutura na Barra do Ceará e Praia do Futuro, locais nos quais há uma prática muito forte do esporte.

Segundo Amanda Castro, chefe de gabinete da Setfor, este programa servirá para agregar ao turismo naútico.

Além disso, a iniciativa quer atrair turistas que passam pela cidade somente para ir a outras praias cearenses.

Programa para atrair nômades digitais para Fortaleza



Um mercado muito forte são os dos nômades digitais. Ou seja, aquele profissional que trabalha online e, portanto, pode fazer sua função em qualquer lugar do mundo, desde que conectados à internet.

O objetivo da Setfor é atrair esse público, promover a capital cearense e acolher profissionais com estilo de vida nômade.

Para isso, será desenvolvida uma plataforma o selo “Nômades Digitais” para garantir a melhor experiência estada, trabalho e turismo.

De acordo com Amanda Castro, a previsão é de que o lançamento ocorra na próxima semana.

Passagem aérea a R$ 200: Entenda o novo plano do governo



Mais notícias de Economia