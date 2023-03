Fortaleza participa de feira internacional de Turismo em Portugal

A Feira Internacional do Turismo (Fitur) teve início nesta quarta-feira, 1º, e segue até domingo, 5, na capital de Portugal; Secretaria de Turismo de Fortaleza participa do evento que reúne operadores do segmento de todo o mundo

Fortaleza será representada, por meio da Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor), na 34ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), evento que teve início nesta quarta-feira, 1º, e seguirá até domingo, 5, na capital Lisboa, em Portugal.

A feira é reconhecida como a mais importante da área do turismo de Portugal e considerada o principal ponto de encontro dos profissionais do segmento.

A Setfor participa do evento com um estande próprio, onde apresentará os atrativos turísticos de Fortaleza e projetos da gestão municipal. A estimativa dos organizadores é de que a feira ultrapasse o público de 2022, que foi de 45 mil visitantes.



Em janeiro, a Setfor esteve presente na Feira Internacional do Turismo (Fitur), em Madri, onde também contou com um estande próprio. Foi o primeiro de uma série de eventos internacionais, além de outros nacionais, que fazem parte do Plano de Promoção e Marketing da Setfor para 2023, seguindo até o primeiro semestre de 2024.



“Fortaleza conta hoje com o maior Plano de Promoção e Marketing de sua história. Por meio da CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), contamos com quase R$15 milhões para promover Fortaleza nas feiras e demais eventos nacionais e internacionais, como roadshows, press trips, e outros”, destaca Alexandre Pereira, secretário do Turismo de Fortaleza.

O gestor observa, também, a importância de participar de eventos na Europa antes do período de férias naquele continente.

“As férias europeias ocorrem no segundo semestre, então esse é um excelente momento para atrair esses turistas. Estamos levando os nossos projetos, apresentando as maravilhas da nossa Cidade e mostrando que Fortaleza é perfeita tanto para quem busca relaxar, curtir uma praia e conhecer a culinária local, quanto para quem busca aventuras ou vem a trabalho”, conclui.

A Setfor promove também, nos dias 28 de fevereiro e 2 de março, em Cascais e Lisboa, respectivamente, dois roadshows para operadores e agentes de viagem.

Eles terão a oportunidade de conhecer o potencial turístico de Fortaleza, bem como um pouco da culinária, além de tirar dúvidas com o próprio secretário do Turismo e a equipe presente no evento.



