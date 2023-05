Voepass volta a operar em Juazeiro do Norte após anunciar saída

A Voepass Linhas Aéreas vai retomar as operações entre Fortaleza e Juazeiro do Norte, em menos de um mês após ter encerrado as atividades no aeroporto do Cariri cearense.

A companhia fez o anúncio na sexta-feira, 26. Novas rotas para Fernando de Noronha também já tinham sido confirmadas, com início em 5 de julho, partindo do Ceará.

O detalhe é que o encerramento da empresa no trecho entre a capital cearense e a cidade caririense foi ainda no dia 8 deste mês, após já ter divulgado que ampliaria sua atuação para voar todos os dias do Aeroporto Internacional Pinto Martins para o Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, a partir de 9 de maio.

Inclusive, essa operação diária vinha seguindo um movimento encabeçado pela Azul Linhas Aéreas, que passou a voar de Fortaleza para Juazeiro do Norte no dia 3 de maio.

E como a Voepass informou ao O POVO que havia tomado a decisão de sair por "questões mercadológicas", em suma, a companhia aérea realizou três anúncios: de ampliação de voos, de saída de Juazeiro do Norte e agora de retorno da rota.



Agora, além da retomada, a companhia confirmou para julho o início das rotas que ligarão Fernando de Noronha, em Pernambuco, às capitais Fortaleza (CE) e Natal (RN).

Funcionamento das operações

De acordo com o anúncio feito pela companhia, a retomada dos voos saindo de Fortaleza com destino a Juazeiro do Norte contará com operações "às segundas, terças, sextas e sábados, às 05h45min e às segundas, quintas, sextas e domingos, às 17h45min".

O retorno saindo de Juazeiro do Norte com destino a Fortaleza terá atividades "às segundas, terças, quintas e sábados, às 7h25min e às segundas, quintas, sextas e domingos, às 19h30min".



Já as novas rotas ligando Fortaleza e Natal à Fernando de Noronha serão realizadas todos os dias. Na capital cearense, o voo sai 09h20min e retorna de Noronha às 15h20min (hora Brasília).

A operação de Natal partirá diariamente da cidade às 11h45min, com retorno partindo de Noronha às 13h30min.

Novas operações serão realizadas em aeronaves modelo ATR72, com capacidade para 70 passageiros. Os bilhetes poderão ser emitidos em todos os canais de distribuição da Voepass.

O uso do avião representa uma atualização do que era utilizado. Os voos entre a Capital eram Cariri realizados antes com umATR 42-500, com capacidade para 47passageiros.

