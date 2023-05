Ainda não há definição sobre quem será o novo CEO da CVC

A operadora de turismo CVC informou neste sábado que ainda não há definição sobre quem será o novo CEO da empresa. De acordo com a companhia, o processo de seleção do novo ocupante do cargo continua em curso, como já havia sido informado.

Ontem, o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, informou que o nome de Carlos Sarquis, hoje diretor-executivo de Marketing, Internacionalização e Franchising da Localiza, era o mais cotado para assumir a CVC. A empresa está sem um CEO após a renúncia de Leonel Andrade, anunciada na quarta-feira.

"No âmbito do processo de análise, o Conselho de Administração da Companhia, com a assessoria do Comitê de Pessoas e Sustentabilidade, vem revendo e analisando diversos perfis de profissionais do mercado, sem que qualquer decisão tenha sido tomada com relação a tais nomes", escreve a direção da CVC, em comunicado ao mercado.

Andrade deixou a operadora de turismo após um processo de reestruturação da dívida junto aos credores. O acordo inclui a previsão de um aumento de capital através da venda de novas ações no mercado. O Estadão/Broadcast mostrou que o ex-CEO deixou a companhia por divergências com o conselho de administração, relacionadas aos rumos da CVC nos próximos meses.