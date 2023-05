Preço médio da gasolina cai R$ 0,28 no Ceará em uma semana

Conforme pesquisa da ANP, litro do combustível ficou em média 4,77% mais barato no Estado na última semana, mas ainda é a sexta mais cara do País

O preço médio do litro da gasolina comum caiu R$ 0,28 nas bombas, pouco mais de uma semana após a Petrobras anunciar a redução dos valores do combustível em R$ 0,40 nas refinarias, que passou a vigorar no último dia 17.

Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em seu levantamento semanal de preços.

Com a queda, o preço médio da gasolina comum no Estado passou de R$ 5,87, verificado entre os dias 14 e 20 deste mês, para R$ 5,59, na semana que se encerrou neste sábado, 27.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A gasolina cearense chegou a figurar como a mais cara do Brasil entre meados de dezembro do ano passado e o início do mês de março deste ano.

Ao fim da semana em que a Petrobras anunciou a redução no valor do combustível nas refinarias, a média estadual chegou a apresentar alta de 0,85%.

Isso ocorreu, em grande parte devido à elevação de preços verificada em muitos postos, às vésperas de entrar em vigor o novo preço da estatal.

Com a queda no preço desta semana, embora continue entre as mais caras do País, ocupando a sexta posição, a gasolina comum vendida no Ceará melhorou sua posição no ranking nacional, ficando mais barata que a vendida em Tocantins, onde o litro custa em média R$ 5,62.

O preço médio do combustível mais alto é encontrado no Amazonas, R$ 6,29, e o mais baixo no Amapá, R$ 4,87. O valor do litro da gasolina cearense também teve uma queda maior que a média nacional, 4,77% ante 3,6%.

O menor valor cobrado em postos do Estado foi encontrado em Caucaia, R$ 5,08. Já o maior valor foi encontrado em Quixadá, R$ 6,18.

Por sua vez, o preço médio da gasolina aditivada comercializada no Ceará caiu R$ 0,29, passando de R$ 6,02 para R$ 5,73 em uma semana.

Percentualmente falando, o litro desse combustível teve queda ligeiramente mais expressiva que a da gasolina comum, 4,81%.

Outros combustíveis

Entre os outros combustíveis, a maior queda na última semana foi do diesel, de 5,17%, passando de R$ 5,60 para R$ 5,31.

Já a menor queda foi a do Gás Natural Veicular (GNV), de 1,85%. Entre os dias 14 e 20, o preço médio do metro cúbico (m³) desse combustível custava R$ 4,41. Já na última semana caiu para R$ 5,33.