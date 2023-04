Juazeiro do Norte terá 21 voos semanais a Fortaleza a partir de maio

Seguindo os passos da Azul, a VoePass também vai operar diariamente entre Fortaleza e Juazeiro do Norte a partir de maio. A companhia, que já realiza a rota entre as cidades nas sextas, sábados, domingos e segundas, vai ampliar a frota e trazer opções de horários pela manhã, tarde e noite a partir de 9 de maio.

Com os novos voos, haverá 21 operações semanais entre Fortaleza e Juazeiro do Norte, sendo 15 delas realizadas pela VoePass e seis pela Azul, que começa a operar a nova rota em 3 de maio.

Às sextas e segundas serão três voos diários; nas terças, quartas, quintas e domingos terá duas operações diárias, enquanto aos sábados haverá apenas uma partida de cada cidade.

A VoePass também fará um upgrade na aeronave utilizada na rota. Os voos entre a capital e o Cariri são realizados hoje com um ATR 42-500, com capacidade para 47 passageiros, e com a nova malha será usado o ATR 72-500 e 72-600, com capacidade que varia de 68 a 72 lugares.

As passagens ainda não começaram a ser vendidas no site da companhia. O POVO entrou em contato com a VoePass para saber quando iniciam as vendas, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Antes da pandemia de Covid-19, o Aeroporto Orlando Bezerra realizava mais de 773 voos diretos para Fortaleza por ano, com uma média superior a 61 mil passageiros.

