Voepass encerra operações em Juazeiro do Norte a partir de maio

Menos de um mês depois de anunciar a ampliação das operações em Juazeiro do Norte a partir de maio, a Voepass recuou e informou do fim das atividades no aeroporto localizado no Cariri cearense.

"A Voepass Linhas Aéreas informa que encerra suas operações em Juazeiro do Norte em 08 de maio por questões mercadológicas", afirmou ao O POVO quando questionada sobre os motivos da decisão.

Com isso, apenas Azul vai operar o trecho entre Juazeiro do Norte e Fortaleza regularmente.

No início de abril, a Voepass informou que iria operar diariamente um voo entre o Aeroporto Internacional Pinto Martins e o Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, seguindo um movimento encabeçado pela Azul Linhas Aéreas.

Antes da decisão da Voepass, seriam 21 operações semanais entre Fortaleza e Juazeiro do Norte, sendo 15 delas realizadas pela VoePass e seis pela Azul, que começa a operar a nova rota em 3 de maio.

Até a pandemia de Covid-19, o Aeroporto Orlando Bezerra realizava mais de 773 voos diretos para Fortaleza por ano, com uma média superior a 61 mil passageiros.



