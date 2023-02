Starbucks abre primeira loja no Ceará; veja detalhes

Fãs de café, preparem-se, a primeira loja da Starbucks chega a Fortaleza em 2023. O mês de abertura ainda não foi divulgado, mas a "loja da sereia" já tem endereço certo: o piso térreo do Shopping Iguatemi Bosque.

A loja no Ceará, que terá 189 metros quadrados, contará com bebidas artesanais e o cardápio brasileiro da marca, que soma as suas tradicionais bebidas a coxinha de frango e o pão de queijo, nos lanches, além do Starbucks Brigadeiro Frappuccino.

Os clientes poderão apreciar cafés arábicas do Brasil e do mundo, como o Starbucks Brasil Blend, um café feito com grãos 100% brasileiros das regiões de Minas Gerais, São Paulo e Bahia.

A primeira loja da Starbucks inaugurou em 1971, em Seattle, no Estado de Washington, nos Estados Unidos. No Brasil desde 2006, atualmente a marca conta com mais de 185 lojas espalhadas pelo país.

A vinda da Starbucks faz parte da ampliação do mix de operações do Iguatemi Bosque. De acordo com o superintendente do centro comercial, Wellington Oliveira, a abertura é uma importante e exponencial estratégia do empreendimento em relação ao crescimento e reconhecimento local, regional e nacional.

“Estamos animados com a chegada da marca ao Ceará, especialmente por sua primeira loja no estado ser no Iguatemi Bosque. Acreditamos que essa novidade irá agregar ainda mais aos nossos serviços e produtos e temos certeza de que será um sucesso entre o público”, destaca.

