Sephora abre em abril a sua primeira loja no Ceará

Rede mundial de artigos de beleza terá loja no Shopping RioMar Fortaleza; Marca está no País desde 2012, presente em 10 estados

A Sephora, varejista francesa de produtos de beleza, inaugura a sua primeira loja no Ceará em abril deste ano. O empreendimento será no piso L2 do Shopping RioMar Fortaleza.

A marca já está estampada no tapume onde será a nova operação. As informações foram confirmadas pela assessoria do shopping.

Desde 2012 no Brasil, está presente em 10 estados. No Nordeste, possui um loja em Recife e Salvador.

Criada em 1970, a perfumaria foi a primeira a permitir que seus clientes testassem os produtos antes de comprar. O diferencial permanece, fazendo com que seja uma das lojas mais desejadas pelos consumidores de artigos de beleza no mundo.

