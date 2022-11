Loja da Lego será inaugurada em shopping de Fortaleza

A unidade em Fortaleza será a 15ª loja Lego no Brasil e a primeira loja certificada no Nordeste

Star Wars, Marvel, Harry Potter, destinos turísticos e diversas outras linhas que são sucesso entre os colecionadores poderão ser encontradas na nova loja da Lego no Brasil, que será inaugurada nesta sexta, 25, no Shopping Iguatemi Fortaleza.

Sendo a terceira unidade no Nordeste e a primeira com certificação Lego, a loja na Capital apresentará o modelo “pick and build”, no qual o consumidor poderá escolher as peças que desejar, podendo também montar kits personalizados de Minifiguras Lego, versões menores dos bonecos de montar.

Inauguração Loja Lego em Fortaleza

Onde: Shopping Iguatemi Fortaleza, avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

Quando: sexta, 25, às 11 horas



