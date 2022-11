Com brindes para clientes, Lego inaugura loja em Fortaleza

A marca de brinquedos Lego chega a Fortaleza com loja física no Shopping Iguatemi Bosque

A marca de brinquedos Lego chega a Fortaleza com loja física no Shopping Iguatemi Bosque. A inauguração ocorre nesta sexta-feira, 25/11. E neste dia de Black Friday, a marca chega ao Ceará com benefícios promocionais para os clientes.

Ao O POVO, a marca revela que nas primeiras compras da abertura da loja, que ocorre às 11 horas, o cliente vai ganhar peça de Lego personalizada. O objeto será exclusivo e limitado.

Para os clientes que comprem a partir de R$ 499,99, mais um mimo: Uma mini loja Lego exclusiva.

A promoção não é acumulativa e válida apenas no dia da inauguração, enquanto durarem os estoques de brindes. A ação promocional não é aplicável para compras feitas pelo site www.legombrinq.com.br.

“Nossa expansão acelerada é uma conquista que celebramos agora em Fortaleza, com a primeira loja certificada da Lego do nordeste. Nosso intuito é levar à Fortaleza e arredores a experiência única de uma loja Certificada Lego”, ressalta Paulo Viana, Head da operação Lego na MCassab Toys e líder do projeto no Brasil.

A loja

A nova unidade da Lego em Fortaleza é uma loja-conceito vai contar com o padrão mais atualizado da marca, mesclando experiências físicas e digitais.

Os produtos oficializados disponíveis da marca Lego contam com diversas referências a ícones da cultura pop, como Homem-Aranha, Batman, Minecraft, Minions entre outros.

No espaço ainda será possível a compra de peças avulsas, de diversos formatos e tamanhos. Ainda há a possibilidade de montar kits personalizados, escolhendo cabeças, cabelos, corpos e acessórios.

