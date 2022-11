Iguatemi Bosque lança novo app

O Shopping Iguatemi Bosque renova seus pontos de contato online com o lançamento de seu novo aplicativo, conectando clientes e lojistas de forma direta. O app já está disponível desde segunda-feira (7), por meio da Apple Store e do Google Play.

“Vamos facilitar a comunicação com o nosso cliente de forma rápida, intuitiva e prática. Nossa plataforma será moderna e continuará seguindo o padrão Iguatemi Bosque, que busca apostar na digitalização do varejo para impulsionar as marcas que fazem parte do empreendimento. O objetivo do novo app é gerar diversas oportunidades de promoção e interação entre lojistas e consumidores”, explica a gerente de marketing do Shopping Iguatemi Bosque, Rachel Mendonça.

Assim o público volta a ter o desconto promocional de R$2 para quem pagar o estacionamento pelo aplicativo.