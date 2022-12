Depredados, banheiros da Beira Mar serão mais fiscalizados

Prefeito Sarto quer fazer parceria com associação de permissionários do local para intensificar cuidados dos equipamentos públicos

Os banheiros públicos instalados por toda a extensão da Beira Mar de Todos, da Praia de Iracema até o Mucuripe, vão receber maior cuidado e fiscalização. Isso porque casos de depredação e vandalismo estão sendo relatados pelos usuários dos equipamentos.

Uma parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e a Associação de Permissionários deve ser feita para tratar dos casos de depredação do patrimônio público. A informação foi dada pelo prefeito José Sarto (PDT), em conversa exclusiva ao O POVO, após sua participação na rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira, 30.

“Estamos com um olhar diferenciado para toda a orla da Beira Mar, e também no que diz respeito aos banheiros. Assim, vamos fazer uma parceria com a Associação dos Permissionários, já que, afinal de contas, é dali que eles possuem a sobrevivência garantida, para que eles mesmos gerenciem estas questões de mau uso do local.”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sarto lembra que a Prefeitura já tem pessoas que ficam fiscalizando o espaço da orla como um todo, e deu exemplo do ciclista, que não está andando na faixa correta para isso, que é orientado pelo fiscal a obedecer às regras do local.

“Vamos incrementar essa conversa com os associados para que não seja necessário contratar guarda pra ficar lá e nem que seja necessário cobrar para usar (os banheiros) na Beira Mar.”



Sobre o assunto Blitz educativa instala placas contra LGBTfobia em quiosques da Beira Mar

Gratuito: Beira-mar de Fortaleza recebe feira criativa e shows

Letreiros da Beira Mar atraem turistas e fortalezenses neste domingo

Os diferentes públicos de cada espigão da Beira Mar de Fortaleza

Calçadão da Beira Mar deve ganhar 96 novos bancos até julho

Após quatro anos em obras, nova Beira-Mar de Fortaleza é entregue à população

Segunda maior faixa de pedestres de Fortaleza é implantada na av. Beira Mar

Beira-Mar: novo parque de skate é concluído em Fortaleza; veja fotos

Mais notícias de Economia

Tags