Gratuito: Beira-mar de Fortaleza recebe feira criativa e shows

A Beira-Mar de Fortaleza recebe esta semana uma programação gratuita, integrando o Pré-Revéillon da Cidade. Serão 95 expositores, entre gastronomia, moda, design, música, lazer e artesanato. As atividades acontecem nesta quarta, 28, e quinta, 29, das 16h às 22 horas, em frente ao Ponta Mar Hotel.

A programação musical conta com shows de Os Transacionais, Samba Vadio, Outra Galera, Pantico Rocha e os djs Priscilla Delgado e Nego Célio.

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) contará com com 24 estandes, sendo 20 do Programa Nossas Guerreiras, um do Projeto Costurando o Futuro e três das Feiras de Pequenos Negócios. A programação é realizada pela SDE e pela Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor).

Confira programação completa:

Quarta-feira, 28

- DJ Priscilla Delgado

- Samba Vadio

- Os Transacionais

Quinta-feira, 29

- DJ Nego Célio

- Outra Galera

- Pantico Rocha

Feira Criativa do Pré-Réveillon de Fortaleza



Data: quarta, 28, e quinta, 29, das 16h às 22 horas

Local: avenida Beira-Mar (em frente ao Ponta Mar Hotel)

Gratuito

