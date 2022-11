Letreiros da Beira Mar atraem turistas e fortalezenses neste domingo

É quando o sol começa a se por no horizonte que o calçadão da avenida Beira Mar, em Fortaleza, passa a ter um ritmo mais frenético de transeuntes. No meio desse vaivém, há quem pare para registrar o momento em fotos, posando ao lado dos letreiros espalhados pelo local. Placas chamaram a atenção de fortalezenses e de turistas no fim da tarde deste domingo, 6, como observado pelo O POVO.



Adultos, crianças, em família ou sozinhos, diversas pessoas se aproximavam do letreiro "Ceará" e usavam o celular para fazer registros. A legenda atrai por ser "instagramável", mas também é uma referência de localidade, servindo como um "certificado" de visita à "Terra da Luz".

Pelo menos é dessa forma que Iris Rodrigues, 57, enxerga. A dona de casa, natural de Belo Horizonte (MG), está pela segunda vez em Fortaleza a passeio e nas duas fez um registro no letreiro, para postar no Instagram. "Posto pra família, pra falar que vim aqui", diz rindo, completando em seguida: "Eu gosto muito daqui (Ceará), aqui é lindo. Além de ser lindo eu gosto da comida, gosto do povo".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Iris veio com a irmã, Iolanda Rodrigues, 68, que conta já ter publicado uma foto ao lado da legenda nas redes sociais e que vai repetir ação em breve. "Já postei (a foto) e vou postar de novo, pra mostrar que vim e se Deus abençoar eu venho de volta", frisa.



Quem também garantiu o registro foi o casal Aline Boitrago, 27, e Iago de Sousa, 30, que veio de Brasília com o filho, João Boitrago, 7, para visitar pela primeira vez a Capital cearense. Embora estando apenas um dia na Cidade, eles já se apressaram em tirar uma foto no letreiro, que deve eternizar essa viagem em suas contas no Instagram.

Fortaleza, Ce, BR 06.11.22- Letreiros da Beira Mar atraem turistas e moradores por ser um excelente local para fotos(Fco Fontenele/O POVO) (Foto: FCO FONTENELE)



Uma "nova Beira-Mar" para os locais

Usar fotos tiradas no letreiro como "cartão de visitas" não é um hábito só dos turistas. Muitos moradores que passeavam neste domingo pela orla registraram o momento ao lado da legenda, principalmente porque a Beira Mar passou por uma reforma e está "de cara nova" até para quem já a conhecia.

Esse é o caso dos fortalezenses Juliana Nobre, 32, e Marcos Paulo, 36, que não tinham o costume de andar pela área, mas foram dar um passeio no local e aproveitaram para tirar foto no letreiro. Para Juliana, andar pela região "vale muito a pena". "Ainda mais agora que a Beira Mar tá reformada, tá bonita", diz.

Fortaleza, Ce, BR 06.11.22- Letreiros da Beira Mar atraem turistas e moradores por ser um excelente local para fotos(Fco Fontenele/O POVO) (Foto: FCO FONTENELE)



Ao lado do letreiro "Ceará", foi instalado um letreiro com a mensagem “Beira Mar de Todos”, no início deste ano –, como parte da proposta de reformulação da área. Três dessas legendas estão espalhadas pelo calçadão e também têm atraído populares, servindo como um convite ao local.

Antônio Bruno, 23, foi um dos passantes que não perderam a oportunidade de tirar foto no letreiro. Ele diz que veio antes da reforma, "quando o lugar não era o mesmo" e estava aproveitando para reconhecer aquele espaço. A foto serviu, segundo ele, para "registrar os momentos da vida".

Fortaleza, Ce, BR 06.11.22- Letreiros da Beira Mar atraem turistas e moradores por ser um excelente local para fotos(Fco Fontenele/O POVO) (Foto: FCO FONTENELE)



Entorno é ponto preferido de fotógrafos

Não é só os letreiros que atraem a atenção de populares. A área ao entorno deles também chama a atenção de quem deseja registrar o momento na Beira Mar e foi bastante utilizada neste domingo para a realização de ensaios fotográficos que celebraram momentos como colação de grau, gravidez ou formatura ABC.

Parte da procura pela área se deve a composição do local, com o mar se esparramando em um amontoado de pedras, barcos flutuando na água e um conjunto de prédios no horizonte compondo o cenário quase como uma pintura.

Foi essa combinação que levou o fotografo Felipe de Lima, 29, a realizar o ensaio de uma gestante na área, neste domingo. "A gente escolheu esse local por ser lindo, ser bonito, muito procurado", frisa, destacando que o que chama a atenção na área "principalmente é a composição de barcos, pedras e mar".

Fortaleza, Ce, BR 06.11.22- Letreiros da Beira Mar atraem turistas e moradores por ser um excelente local para fotos(Fco Fontenele/O POVO) (Foto: FCO FONTENELE)



Enquanto Felipe registrava o início de uma gestação, ao lado dele o fotógrafo Wesley Rodrigues, eternizava um outro momento da vida: uma formatura ABC. O profissional conta que escolheu o local para realizar o ensaio pela "beleza" e por ser próximo a Praça Verde, dando a possibilidade de trabalhar nos dois ambientes.

Veja imagens do local: