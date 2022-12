Blitz educativa instala placas contra LGBTfobia em quiosques da Beira Mar

Conscientização e respeito caminham de mãos dadas no combate à LGBTfobia. Na luta contra a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, a comunicação pode ser uma ferramenta poderosa. Esse foi o propósito de uma blitz educativa realizada nesta terça-feira, 27, nos quiosques da Beira Mar, em Fortaleza, para incentivar o cumprimento da lei estadual que determina a instalação de placas informativas em estabelecimentos comerciais e órgãos públicos.

A ação foi desenvolvida pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) em parceria com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). As equipes conversaram com os proprietários e gerentes dos pontos comerciais sobre a necessidade de adequação à legislação estadual, distribuíram cópias da lei e panfletos educativos, além de afixarem as placas gratuitamente nos locais.

O coordenador estadual de políticas para a população LGBT, Narciso Júnior, explicou que o foco da iniciativa é incentivar a adesão à lei. “Não é papel e nem obrigação do Governo dar a placa para os estabelecimentos, mas estamos fazendo isso hoje para ampliar o olhar dos empresários sobre a importância de se adequar à norma”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sancionada em maio de 2021 pelo então governador Camilo Santana, a lei determina que as placas sejam afixadas no lado externo ou nas entradas de bares, restaurantes, espaços de lazer e prédios públicos. O letreiro deve ter tamanho mínimo 50 cm de largura por 50 cm de altura e conter a seguinte mensagem: “É expressamente proibida a prática de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero”.

Não havia placas instaladas em nenhum dos quiosques visitados pelas equipes da blitz na Beira Mar. A gerente de um desses estabelecimentos, Kauane Rufino, afirmou que já sabia da existência da lei, mas não tinha providenciado o aviso ainda por descuido. “Realmente já era para ter acontecido há muito tempo porque só quem passa por esse preconceito sabe como é doloroso”, disse ela.

O proprietário de um outro quiosque, Magno Bertoldis, elogiou a iniciativa e agradeceu às equipes pela instalação da placa no ponto comercial dele. “Eu acho que esse trabalho é fundamental para incentivar as pessoas a ter mais respeito no dia a dia umas com as outras”, comentou.

Magno Bertoldis, proprietário de quiosque na Beira Mar, recebe orientações da equipe da blitz (Foto: FCO FONTENELE)



A escolha do local para a blitz foi estratégica. Segundo a coordenadora do Centro Estadual de Referência LGBT+, Samyla Marques, a Beira Mar é uma das áreas da Capital cearense com maior incidência de denúncias envolvendo discriminação por orientação sexual e identidade de gênero.

“Recentemente nós prestamos assistência a um casal que sofreu LGBTfobia em um dos quiosques daqui. Foi a partir disso que a gente pensou nessa ação de hoje. Trabalhar a conscientização é o primeiro passo para evitar que casos assim voltem a acontecer”, explicou a coordenadora.

Além da mensagem proibindo a discriminação, a placa informativa também disponibiliza os contatos telefônicos da rede de proteção social para o público LGBTQIA+. Eventuais ocorrências devem ser denunciadas ao serviço Disque Direitos Humanos, por meio do telefone 100, ou ao Centro Estadual de Referência LGBT+ pelo número (85) 9 8993 3884.

Segundo Samya, a maior parte das denúncias recebidas pelo Centro envolve casos de descumprimento da lei que garante direito ao nome social às pessoas trans, travestis e transexuais. “Essas situações são muito frequentes, tanto nas empresas privadas como no serviço público”, destacou a coordenadora.

Inaugurado há cerca de um ano, o Centro de Referência LGBT+ do Ceará oferece atendimento psicológico, jurídico e de saúde gratuito para vítimas de violência doméstica infrafamiliar e discriminação por LGBTfobia. Os atendimentos são feitos mediante agendamento e podem ocorrer de forma presencial ou virtual.

Sobre o assunto Grupo Arco-Íris e CBF firmam acordo de combate à LGBTfobia no futebol

Em 2021, 66% das páginas com denúncias de LGBTFobia no País foram removidas da web

Mulher é agredida após ser impedida de usar banheiro em Tauá; Polícia investiga LGBTfobia

Crato implementa "Dia de Luta contra a LGBTfobia" e "Dia do Orgulho LGBTQIA+"

Procon-SP lança cartilha para enfrentamento à LGBTfobia no consumo

Tags