Black Friday: shoppings esperam maior movimentação nos turnos da tarde e noite

Na ronda da Black Friday, a reportagem do O Povo, além de ir na área central de Fortaleza, foi até o Norte Shopping pra ver como estava a movimentação. O supervisor de segurança Marcos Góis, 39 anos, comprou uma televisão de 50 polegadas que ele já estava pesquisando.

Ele era um dos poucos a carregar um eletrodoméstico de grande porte. "Eu já estava querendo e iria comprar a TV ontem, mas hoje, pelo aplicativo, ainda tive mais 200 reais de desconto. Então, valeu a pena."

Lia Carvalho, gerente de marketing do North Shopping, diz que o empreendimento está aguardando o maior movimento para depois das 18 horas. "O Brasil trouxe a Black, mas muitos locais fazem todo o mês de novembro de descontos, o que dilui o movimento mas aumenta as vendas."

Ela lembra que antes, apenas eletro eletrônicos tinham visibilidade, mas, agora, calçados, vestuário e até alimentação, entraram com bons descontos. "A movimentação tá super aquecida, a Copa do Mundo também ajuda e nossa expectativa é ótima" ressalta Lia.

Já, foi no Shopping Iguatemi Bosque, que a reportagem encontrou a movimentação mais intensa nesta manhã de promoções. Com os corredores cheios, muitas pessoas andavam a procura de uma boa oportunidade.

Cleri dos Santos Figueiredo Barbosa, 58 anos, foi uma das primeiras a sair de uma loja de eletrodomésticos, acompanhada de um funcionário do local que carregada em um carrinho, a tão sonhada TV de 55 polegadas, para assistir a Copa do Mundo. Ela conta que já estava pesquisando os preços faz um bom tempo, pra não ter surpresas na compra.

"E hoje, mesmo na Black Friday, eu pesquisei em todas as lojas, aqui no shopping, e escolhi essa porque o valor estava bom e estava parcelando no cartão, sem juros. Não foi o menor preço, mas foi a melhor condição de pagamento", revela.

O superintendente do Iguatemi Bosque, Wellington Moreira, afirma que a expectativa do empreendimento é muito grande para este dia de Black Friday.

"Esperamos ter um excelente movimento esse ano também. Ano passado já foi forte e, este ano, esperamos que seja mais. Para isso, estamos preparados pra receber o cliente com todo cuidado, conforto, nos organizamos, nosso estacionamento está preparado pra controlar o fluxo que vier e os lojistas estão bem animados, engajados na Black Friday. Com isso, esperamos ter um crescimento de venda entre 20% e 25%, em relação ao ano passado."

Ele lembra dessa iniciativa no comércio de adiantar a sexta de descontos e acabar por fazer um mês de descontos em novembro, também como muito positiva. "Há muitas lojas que já anteciparam os descontos desde o início do mês com boas promoções. Aí, conversando com os principais lojistas aqui do shopping, todos estão falando de crescimento em vendas. Então, realmente, nossa expectativa é chegar no final do mês com muita movimentação e muito sucesso, também associado a nossa decoração de Natal, que tem atraído um público muito forte."

Vale lembra que muitas lojas e shoppings possuem horários especiais no dia de hoje.





