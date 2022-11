Black Friday da ibyte traz descontos exclusivos em SmartTVs

A Black Friday já está acontecendo na Ibyte. São mais de 250 produtos em ofertas que chegam a 50% de desconto no site e na loja física. As mega liquidações iniciaram em outubro, com o Black Ibyte. A Ibyte projeta um aumento de 19% nas vendas, em relação ao ano anterior e destaca as opções de parcelamento em até 24x para alguns produtos.



Para os gamers, grandes promoções exclusivas no site, como Controle XBOX Sem Fio Robot, de R$ 499 por R$ 439,45 à vista; Mouse Sem Fio Gamer HyperX Pulsefire Dart, de R$ 899 por R$ 654,96; Cadeira Gamer GT Blue com Sistema Relax, por R$ 649; e muito mais. Essas e outras ofertas podem ser conferidas por meio do site da empresa.