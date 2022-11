Black Friday 2022: veja ofertas, dicas e promoções da madrugada

A Black Friday 2022 começou oficialmente na madrugada desta sexta-feira, 25 de novembro (25/11), a partir de meia noite (horário de Brasília).

O evento anual, mundialmente conhecido pela baixa nos preços dos produtos, é considerado o mais importante para o varejo.

Black Friday 2022: horário das melhores promoções



Para auxiliar os consumidores na hora da compra, a Promobit, um site especializado no rastreamento de preços, realizou um estudo para descobrir os horários de pico dos descontos na Black Friday.

O levantamento baseou-se na média das últimas três edições do evento.

De acordo com os resultados da pesquisa, o horário com a maior quantidade de ofertas é entre a noite da quinta-feira, 25, e a madrugada de sexta.

Black Friday 2022: como aumentar ainda mais os descontos

Muitos dos produtos em promoção na Black Friday 2022 podem receber ainda mais descontos com algumas dicas. Veja abaixo:

Programas de fidelidade

Diversos varejistas têm programas de fidelidade que, por um pequeno valor mensal, ampliam os descontos. Lojas como Fast Shop, Americanas e Amazon contam com assinaturas do tipo. Antes de fechar a compra, veja se a promoção não pode ficar ainda melhor com esta dica!

Cashback

Outra forma de economizar, mas indiretamente, são as plataformas de cashback. A ideia é que, após concluir uma compra, o usuário recebe um valor de volta, proporcial ao dinheiro gasto. Habitualmente, o cashback não passa de 5%, mas alguns sites na Black Friday estão oferecendo até 30% de retorno no preço dos produtos!



O Zoom, comparador de preços online, tem uma funcionalidade que permite conseguir dinheiro de volta comprando em diversas lojas. O Buscapé, ferramenta similar da mesma empresa, também traz esta opção.

Para lojas do grupo B2W, como Americanas, Submarino e Shoptime, a carteira digital AME também tem esta opção. Atualmente, mesmo sites de outras lojas adotam o AME para cashback.

É sempre importante se atentar se o site que você está comprando não oferece ofertas com dinheiro de volta. Pode ser um belo desconto adicional!

Black Friday 2022: promoções da madrugada por categoria

Já há diversos produtos em oferta nas primeiras horas da Black Friday 2022. Veja abaixo as melhores promoções, separadas por categoria.

Roupas na Black Friday 2022

Kit 8 Cuecas Boxer Algodão, Duomo, Masculino - R$ 54,99 (R$ 6,87 a unidade)



Kit Com 12 Cuecas Boxer Microfibra Advance - Polo Cycle - R$ 89,90 (R$ 7,49 a unidade)



Tênis Softride Rift Slip-on Bold, Puma, Masculino - R$ 168,19 (desconto aplicado no carrinho)



Combo 2 Tenis Masculino Polo Open - R$ 159,90 (R$ 79,95 o par)



Kit 10 Calcinhas Altas, Trifil, Feminino- R$ 99,99 (R$ 10 a unidade)



Kit Com 3 Calcinhas Biquíni, Trifil, Feminino- R$ 20,99 (R$ 6,99 a unidade)



Shorts Básico, Hering, Feminino - R$ 38,90



Eletrodomésticos e acessórios para casa na Black Friday 2022

Fritadeira Elétrica Sem Óleo Air Fryer Mondial AF14 4 Litros 110V - R$ 368,92



Fritadeira Elétrica Britânia Air Fry Oven 12 Litros Preto 127V BFR2100P - R$ 624,99



Aspirador Vertical Electrolux com Fio PowerSpeed Ultra STK15 127V - R$ 199,00



Móveis na Black Friday 2022

Guarda Roupa Casal Demóbile Residence 3 Portas De Correr Ébano Touch- R$ 1.185,60



Mesa de Escritório Escrivaninha 90cm Preta SD-3015 - R$ 199,90



Escrivaninha Trevalla Kuadra Me150-E10 Industrial 150cm Preto - R$ 183,58



Aparador Bar 4064 com Pés de Madeira, Gaveta e Abertura em Ambos os Lados - R$ 161,25



Eletrônicos - celulares e smartphones na Black Friday 2022

Apple iPhone SE 64 GB (segunda geração) - R$ 1.999

Apple iPhone SE 64 GB (terceira geração) - R$ 3.068,07

Apple iPhone 11 128 GB - R$ 3.399

Apple iPhone 12 Mini 128 GB - R$ 3.609,05

Apple iPhone 12 128 GB - R$ 4.319,10

Apple iPhone 13 128 GB - R$ 4.508 (cupom 90DANFERREIRATECH)

Samsung Galaxy A13 128 GB - R$ 1.099

Samsung Galaxy A53 128 GB (testado por O POVO) - R$ 1.499

Samsung Galaxy M53 128 GB (testado por O POVO) - R$ 1.499

Samsung Galaxy S20 FE 5G 128 GB - R$ 1.498,92 (cupom S20KBM)

Samsung Galaxy S21 FE 128 GB - R$ 2.199

Samsung Galaxy S22 128 GB - R$ 2.899

Samsung Galaxy S22 Ultra 256 GB (testado por O POVO) - R$ 5.499

Motorola Edge 30 256 GB - R$ 1.999 (rosé e azul)

Motorola Edge 30 Pro 256 GB - R$ 3.213,95 (com cashback do Zoom)

Eletrônicos - fones e relógios inteligentes na Black Friday 2022

Smartwatch Samsung Galaxy Watch5 BT 40mm - R$ 1.439,10

Headset JBL Quantum 100 - R$ 149,00

Fones Huawei FreeBuds 4i - R$ 299,00

Smartwatch Xiaomi Amazfit GTR 4 - R$ 978,96



Eletrônicos - computadores e notebooks na Black Friday 2022

Samsung Galaxy Book S - R$ 3.299

Acer Aspire 5 A515-45-R8W2 - R$ 2.469 (cupom EUVOLTEI e cashback do AME)

Acer Nitro 5 AN517-54-59KR - R$ 3.154,90 (cupom EUVOLTEI e cashback do AME)

Lenovo IdeaPad Flex 5i - R$ 4.589,60 (cupom OBA10)

Lenovo IdeaPad Gaming 3i - R$ 3.899,99

Dell G15-i1000-D20P - R$ 3.607,12 (cashback do Zoom)

Dell G15-a0506-M20P - R$ 5.604,05

Asus VivoBook Pro M3500QC-KJ432W - R$ 5.809,17

Asus VivoBook Pro K3500PH-KJ378W - 3.499,99

Eletrônicos - periféricos, acessórios e peças na Black Friday 2022

SSD Crucial BX500 480GB - R$ 199,99

Mouse Gamer Logitech G203 LIGHTSYNC - R$ 79,99

Teclado Mecânico sem fio Logitech POP Keys - R$ 529,31

Teclado sem fio Logitech MX Keys Mini - R$ 663,47

Teclado sem fio Logitech K380 - R$ 156

Multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 2774 Wireless - R$ 209,10 (cupom BLACK)

Eletrônicos - consoles de videogame na Black Friday 2022

Xbox Series S 512GB - R$ 1.905,57



Nintendo Switch - R$ 1.799

Livros na Black Friday 2022

Kindle décima geração - R$ 319



O feiticeiro de Terramar: 1 (Ursula K. Le Guin) - R$ 30,70 na capa dura



Os sete maridos de Evelyn Hugo (Taylor Jenkins Reid) - R$25,90 na capa comum



Vermelho, branco e sangue azul (Casey McQuiston) - R$ 25,90 na capa comum, R$ 34,90 na capa dura



Heartstopper: vol. 1 (Alice Oseman) - R$ 17,90 na capa comum, R$ 27,90 na capa dura



Heartstopper: vol. 2 (Alice Oseman) - R$ 32,90 na capa dura



Blackout: O amor também brilha no escuro (Dhonielle Clayton, Tiffany D. Jackson, Nic Stone, Angie Thomas, Ashley Woodfolk e Nicola Yoon) - R$ 25,38 na capa comum



1984 (George Orwell) - R$ 8,40 na capa comum



Trilogia da Fundação - edição Deluxe (Isaac Asimov) - R$ 79,99 na capa comum, R$ 86,80 na capa dura



Box Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle) - R$ 60,30 na capa dura



Box - A ficção científica de H. G. Wells (H. G. Wells) - R$ 38,30 na capa comum



Box Nórdicos: Os Melhores Contos e Lendas (vários autores) - R$ 31,30 na capa comum



O mundo perdido (Arthur Conan Doyle) - R$ 9,20 na capa comum



O médico e o monstro (Robert Louis Stevenson) - R$ 7,40 na capa comum, R$ 16,90 na capa dura



30 e poucos anos e uma máquina do tempo (Mo Daviau) - R$ 9,90 na capa comum



Diva Galáctica: A cidade púrpura e outras histórias (Diego Mendonça) - R$ 15,93 na capa comum



Cinco Semanas num Balão (Júlio Verne) - R$ 18,99 na capa comum



A guerra dos mundos (H. G. Wells) - R$ 11,79 na capa comum



Family Tree Volume 1 - Jeff Lemire, Phil Hester, Eric Gapstur e Ryan Cody - R$ 19,95 na capa comum



Game na Black Friday 2022: Jogos para Playstation - PS4 e PS5

Veja sete nomes de jogos de Playstation bastante populares e fique atento às promoções de Black Friday.

God of War Ragnarok

God of War Ragnarok é a continuação de God of War 2018. O título será publicado pela Sony em 9 de novembro para PlayStation 4 e PlayStation 5 e deverá participar das ofertas da Black Friday 2022.

Gotham Knights

Gotham Knights trará uma Gotham City que foi assombrada com a morte do Batman e será lançado em 21 de outubro para PlayStation 5, Xbox Series X, Series S e computador.



The Last of Us Part II

The Last of Us Part II, lançado em junho de 2020, foi um dos games mais premiados de todos os tempos e deve estar na promoção durante a Black Friday deste ano.

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West conta com lindos cenários, uma história cativante. O jogo foi lançado em 18 de fevereiro de 2022 para PlayStation 4 e PlayStation 5.

Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 é para os amantes de jogos de corrida. O título é exclusivo para PlayStation e foi lançado em 4 de março deste ano para o PS4 e PS5.

Demon’s Souls

Demon’s Souls foi lançado em 12 de novembro de 2020 e é exclusivo para PlayStation 5. O jogo traz um mundo repleto de detalhes e proporciona combates épicos contra os chefões da história.

Game na Black Friday 2022: Jogos do Xbox

Veja sete nomes de jogos de Xbox bastante populares e fique atento às promoções de Black Friday.

FIFA 23

O simulador de futebol mais adorado pelos gamers traz atualizado os elencos dos maiores times do mundo. O jogo foi lançado em 26 de setembro de 2022 para todas as plataformas.

Elden Ring

Elden Ring é um título queridinho dos fãs de soulslike, subgênero de jogos de ação. O game foi lançado em 25 de fevereiro de 2022 para todas as plataformas.

Deathloop

Com sua interface artística bastante elogiada pelos amantes de videogames e seus personagens carismáticos, Deathloop é um título dinâmico que pode render diversão aos jogadores por horas a fio.

O jogo foi lançado para PC e PlayStation em 5 de setembro de 2021 e ganhou versão para o Xbox Series X/S.

NBA 2K23

NBA 2K23 é o simulador de basquete mais completo do mercado e foi lançado em 8 de setembro de 2022 para todas as plataformas.

Saints Row

Saints Row está repleto de missões para o jogador realizar, além de contar com muitas opções de personalização e muito humor. O game foi lançado em 23 de agosto de 2022 para todas as plataformas.

Skull and Bones

Skull and Bones coloca o jogador no papel de uma pirata e conta com uma trama repleta de batalhas, canhões e destruição. O jogo será lançado em 8 de novembro de 2022 para todas as plataformas.

Call of Duty: Modern Warfare II

Os jogos de Call of Duty ganharão mais um título para a lista: Modern Warfare II. O game será lançado em 28 de outubro de 2022 para todas as plataformas.

Black Friday 2022: aplicativo (app) para desconto e comparar preço

Mesmo na data que já tem vários descontos, a economia pode ser maior com a ajuda de aplicativos que comparam preços.

Economizar nas compras é o desejo de muitas pessoas e, pensando nisso, alguns aplicativos (apps) para Android e iOS comparam e monitoram valores de vários itens ofertados em diversas lojas.

Os apps informam o histórico de valores de um produto, os preços mais baixos durante a busca, além de avisar o consumidor quando o produto desejado obtém desconto.

Black Friday 2022: preço de produtos um mês antes da data

O POVO preparou uma lista com preço de itens variados um mês antes do período promocional. Confira os valores e compare.



Black Friday 2022: lojas com promoções

Os maiores marketplaces que anunciaram ofertas para o dia do evento.

Americanas

A Black Friday das lojas Americanas é apelidada pela empresa de "Red Friday", evento que promete "preços realmente arrasadores".

As ofertas da Red Friday começaram antes do dia 25 de novembro e o período promocional se estende durante todo o mês, no entanto eles garantem que a última sexta-feira do mês é o melhor dia para efetuar compras.

Magazine Luíza

Na Magazine Luíza, o evento é chamado de a "Black das Blacks Magalu". Na data, a marca promete descontos para o consumidor "comprar muito e pagar pouco". As ofertas podem ser conferidas pelo site, pelo SuperApp e nas lojas físicas.

Ponto Frio

Na Ponto Frio, além das promoções tão aguardadas para o dia 25/11, a empresa promete frete grátis para todas as localidades do Brasil.

