Centro de Fortaleza tem movimentação baixa nessa manhã de Black Friday

As lojas estavam enfeitadas para receber clientes, mas o fluxo de pessoas foi abaixo do esperado

Para acompanhar a movimentação na Black Friday, O POVO esteve presente na manhã desta sexta-feira, 25, no Centro de Fortaleza. As lojas estavam enfeitadas para receber clientes, mas a movimentação foi abaixo do esperado.

Em um dos estabelecimentos visitados, as pessoas que buscavam produtos reclamaram do pouco desconto. Entre os itens que se destacavam com promoção estavam os de higiene pessoal e comestíveis, como chocolate e salgadinhos.

A dona de casa Antônia Soares, 51, chegou nas Lojas Americanas às 6 horas da manhã achando que ia ter muita fila, mas encontrou apenas cerca de 30 pessoas esperando a abertura da loja, que foi às 7. Entre os itens que ela precisava, o desconto era pouco. Um travesseiro que ela queria e já estava de olho no preço baixou de R$ 30 para R$ 25.

Antônia disse que usou a data para comprar só itens que estava realmente necessitando e que deixou para comprar na Black Friday por acreditar que teria um preço melhor. Questionada se seria melhor se a data fosse depois do 13º salário, ela disse que não porque iria acabar gastando mais do que devia.

Com Lennon Costa

