Black Friday começa na madrugada de sexta, 25; dicas e promoções

Black Friday 2022 inicia oficialmente nesta sexta (25/11). Confira melhor horário para compra, as maiores lojas com desconto na data e algumas promoções

A Black Friday 2022 começa oficialmente na madrugada desta sexta-feira, 25 de novembro (25/11), a partir de meia noite (horário de Brasília).

O evento anual, mundialmente conhecido pela baixa nos preços dos produtos, é considerado o mais importante para o varejo.

Neste ano, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Ipsos, empresa de inteligência e pesquisa de mercado, a expectativa é de que os consumidores brasileiros adquiram produtos de ao menos cinco categorias:

Roupas e Acessórios (47%)

Livros e Itens de Papelaria (43%)

Calçados (38%),

Celulares (36%)

Eletroportáteis (33%)

Black Friday 2022: compras em sites; CONFIRA como evitar cair em golpes

Black Friday 2022: horário das melhores promoções



Para auxiliar os consumidores na hora da compra, a Promobit, um site especializado no rastreamento de preços, realizou um estudo para descobrir os horários de pico dos descontos na Black Friday.

O levantamento baseou-se na média das últimas três edições do evento.

De acordo com os resultados da pesquisa, os horários com a maior quantidade de ofertas será entre as 23 horas da quinta-feira e 1 hora da madrugada de sexta, 26.

Black Friday 2022: aplicativo (app) para desconto e comparar preço

Mesmo na data que já tem vários descontos, a economia pode ser maior com a ajuda de aplicativos que comparam preços.

Economizar nas compras é o desejo de muitas pessoas e, pensando nisso, alguns aplicativos (apps) para Android e iOS comparam e monitoram valores de vários itens ofertados em diversas lojas.

Os apps informam o histórico de valores de um produto, os preços mais baixos durante a busca, além de avisar o consumidor quando o produto desejado obtém desconto.

Black Friday 2022: preço de produtos um mês antes da data

O POVO preparou uma lista com preço de itens variados um mês antes do período promocional. Confira os valores e compare.



Black Friday 2022: lojas com promoções

Os maiores marketplaces que anunciaram ofertas para o dia do evento.

Americanas

A Black Friday das lojas Americanas é apelidada pela empresa de "Red Friday", evento que promete "preços realmente arrasadores".

As ofertas da Red Friday começaram antes do dia 25 de novembro e o período promocional se estende durante todo o mês, no entanto eles garantem que a última sexta-feira do mês é o melhor dia para efetuar compras.

Magazine Luíza

Na Magazine Luíza, o evento é chamado de a "Black das Blacks Magalu". Na data, a marca promete descontos para o consumidor "comprar muito e pagar pouco". As ofertas podem ser conferidas pelo site, pelo SuperApp e nas lojas físicas.

Ponto Frio

Na Ponto Frio, além das promoções tão aguardadas para o dia 25/11, a empresa promete frete grátis para todas as localidades do Brasil.

Black Friday 2022: principais dicas para aproveitar o dia; VEJA

Game na Black Friday 2022: Jogos para Playstation - PS4 e PS5

Veja sete nomes de jogos de Playstation bastante populares e fique atento às promoções de Black Friday.

God of War Ragnarok

God of War Ragnarok é a continuação de God of War 2018. O título será publicado pela Sony em 9 de novembro para PlayStation 4 e PlayStation 5 e deverá participar das ofertas da Black Friday 2022.

Gotham Knights

Gotham Knights trará uma Gotham City que foi assombrada com a morte do Batman e será lançado em 21 de outubro para PlayStation 5, Xbox Series X, Series S e computador.



The Last of Us Part II

The Last of Us Part II, lançado em junho de 2020, foi um dos games mais premiados de todos os tempos e deve estar na promoção durante a Black Friday deste ano.

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West conta com lindos cenários, uma história cativante. O jogo foi lançado em 18 de fevereiro de 2022 para PlayStation 4 e PlayStation 5.

Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 é para os amantes de jogos de corrida. O título é exclusivo para PlayStation e foi lançado em 4 de março deste ano para o PS4 e PS5.

Demon’s Souls

Demon’s Souls foi lançado em 12 de novembro de 2020 e é exclusivo para PlayStation 5. O jogo traz um mundo repleto de detalhes e proporciona combates épicos contra os chefões da história.

Game na Black Friday 2022: Jogos do Xbox

Veja sete nomes de jogos de Xbox bastante populares e fique atento às promoções de Black Friday.

FIFA 23

O simulador de futebol mais adorado pelos gamers traz atualizado os elencos dos maiores times do mundo. O jogo foi lançado em 26 de setembro de 2022 para todas as plataformas.

Elden Ring

Elden Ring é um título queridinho dos fãs de soulslike, subgênero de jogos de ação. O game foi lançado em 25 de fevereiro de 2022 para todas as plataformas.

Deathloop

Com sua interface artística bastante elogiada pelos amantes de videogames e seus personagens carismáticos, Deathloop é um título dinâmico que pode render diversão aos jogadores por horas a fio.

O jogo foi lançado para PC e PlayStation em 5 de setembro de 2021 e ganhou versão para o Xbox Series X/S.

NBA 2K23

NBA 2K23 é o simulador de basquete mais completo do mercado e foi lançado em 8 de setembro de 2022 para todas as plataformas.

Saints Row

Saints Row está repleto de missões para o jogador realizar, além de contar com muitas opções de personalização e muito humor. O game foi lançado em 23 de agosto de 2022 para todas as plataformas.

Skull and Bones

Skull and Bones coloca o jogador no papel de uma pirata e conta com uma trama repleta de batalhas, canhões e destruição. O jogo será lançado em 8 de novembro de 2022 para todas as plataformas.

Call of Duty: Modern Warfare II

Os jogos de Call of Duty ganharão mais um título para a lista: Modern Warfare II. O game será lançado em 28 de outubro de 2022 para todas as plataformas.

