Concursos públicos para Uece, Uva e Urca somam 663 vagas; confira

As seleções haviam sido anunciadas ainda em dezembro de 2021 pelo governador do Estado, Camilo Santana (PT), junto com outros sete concursos previstos para 2022

Os três concursos públicos para novos professores das universidades estaduais do Ceará somam 663 vagas. Informação foi divulgada pelo governador do Estado, Camilo Santana (PT), em transmissão ao vivo pelas redes sociais no começo da tarde desta terça-feira, 1º de fevereiro.

Os novos funcionários públicos serão alocados na Universidade Estadual Vale do Acaraú (Uva), na Universidade Regional do Cariri (Urca) e na Universidade Estadual do Ceará (Uece). O intuito é expandir o corpo docente das universidades para implementação de um plano de interiorização e regionalização das unidades de ensino.



Conforme o governador, a expansão inclui ainda a criação de novos cursos de ensino superior em cada universidade estadual, com a construção de novos centros de ensino. As novas vagas para professores universitários que devem abarcar a criação dos novos cursos e também a ocupação definitiva de vagas ocupadas por professores substitutos.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

365 vagas para concurso da Uece

184 vagas para concurso da Urca

114 vagas para concurso da Uva

Mais informações sobre os editais serão anunciadas em evento na próxima quinta-feira, 3 de fevereiro com a presença dos reitores das três instituições. No evento, serão anunciados ainda a localização dos novos campus das universidades estaduais, bem como a lista nominal dos cursos de ensino superior que serão criados em cada instituição de ensino.

Além dos concursos com foco na educação, ainda em dezembro de 2021, também durante transmissão ao vivo nas redes sociais, o líder do Executivo cearense havia anunciado ao menos outros sete concursos públicos a serem realizados durante o ano de 2022 para o Estado.

Concursos públicos previstos para 2022 no Ceará:

Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce)



Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH)



Metrô de Fortaleza (Metrofor) - 150 vagas



Universidade Estadual Vale do Acaraú (Uva)



Universidade Regional do Cariri (Urca)



Universidade Estadual do Ceará (Uece)



Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace)



Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS)



Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA)



Procuradoria-Geral do Estado

Concursos público previsto para 2022 no Brasil:

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - 7575 vagas



Receita Federal - 699 vagas



Banco Central - 245 vagas



Agência Nacional de Petróleo (ANP) - 107 vagas



Fundação Nacional do Índio (Funai) - 826 vagas



Senado Federal - 40 vagas



Ibama - 568 vagas



ICMBio - 171 vagas



Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - 121 vagas



Ministério da Economia - 300 vagas



Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3) - 15 vagas



Polícia Civil do Estado de São Paulo (PC-SP) - 2939 vagas



Guarda Civil Metropolitana de São Paulo (GCM SP) - 1000 vagas



Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) - 2700 vagas



Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME SP) - 3250 vagas

Fonte: Central de concursos e O POVO

