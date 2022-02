Fortaleza é a segunda cidade do Nordeste na preferência dos viajantes para o Carnaval

Capital cearense foi a quarta cidade mais procurada do Brasil, os dados são do Portal ViajaNet

Uma pesquisa sobre os destinos turísticos mais procurados para o Carnaval 2022 mostrou que Fortaleza está em segundo lugar entre os locais do Nordeste mais procurados pelos brasileiros. A Capital tem a preferência de 6,5% dos viajantes. Com 0,5 ponto percentual (p.p.) a mais, Salvador aparece em primeiro lugar, totalizando 7%. Recife ficou em terceiro, com 6%. Os dados de levantamento do Portal ViajaNet.

No ranking nacional, a Cidade cearense ficou em quarto lugar. A preferência pelo turismo dentro do País é explicada em grande parte pela desvalorização do real frente ao dólar e ao euro. Segundo o secretário do Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, esse período do ano é de suma importância para a recuperação do setor.

“Já esperávamos essa maior procura por destinos nacionais, pois a pandemia dificulta os trâmites na imigração, encarece o seguro de saúde do viajante e faz com que muitos se sintam inseguros de estar muito longe de casa”, explica, em nota.

Ainda de acordo com a pesquisa, 80% dos voos vendidos para o período festivo são domésticos. Alexandre defende que é preciso ter uma atenção especial para o atual estágio do setor de turismo brasileiro. Ele defende que é hora de atenuar as perdas decorrentes da pandemia, aproveitando a alta das moedas estrangeiras, as quais inibe viagens para o Exterior.

“As altas do dólar e do euro só reforçam essa tendência. A cadeia produtiva do turismo, que envolve mais de 50 setores da economia, tem que tirar proveito desse momento para recuperar as perdas”, disse.

Os 20% dos voos reservados para fora têm como destino Porto, em Portugal (14%); Flórida, nos Estados Unidos (7,3%); Santiago, no Chile (4,9%); Paris, na França (3,1%); e Buenos Aires, na Argentina (2,8%).

Por conta da pandemia de Covid-19, Fortaleza, assim como a maioria das outras cidades do Brasil, não contará neste ano com festas públicas de Pré-Carnaval nem de Carnaval.

