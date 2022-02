Centro Fashion funcionará apenas no sábado durante período do Carnaval

O Centro Fashion Fortaleza, localizado no bairro Jacarecanga, terá esquema de funcionamento especial para o período do Carnaval. O estabelecimento, que tem capacidade para 8,4 mil boxes, funcionará normalmente no sábado de Carnaval, 26, das 9 às 19 horas. Contudo, as portas não abrirão entre o domingo, 27, e a quarta-feira, 2 de março.

A administração lembra que os clientes que desejarem fazer compras durante o feriado podem acessar a Feira Digital, plataforma de vendas online do Centro Fashion. É possível comprar tanto no atacado como no varejo, em qualquer dia da semana, e receber as compras em casa. A navegação funciona por categoria de produto e o contato com as lojas pode ser feito via WhatsApp ou Instagram.

Sobre o assunto Cerca de 40% dos pequenos negócios realizaram investimentos em 2021

Centro Fashion tem movimento intenso na véspera de Natal, mas venda decepciona

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em dezembro de 2021, o Centro Fashion se preparou para o período de compras de fim de ano e ampliou seu horário de funcionamento, chegando a funcionar das 9 às 20 horas em algumas semanas do mês. No início do mesmo mês, o estabelecimento foi alvo de uma operação da Receita Federal, em que pelo menos dez lojas tiveram produtos importados ilegalmente apreendidos.

Serviço

Programação do Centro Fashion de Fortaleza durante o Carnaval

Onde: avenida Filomeno Gomes, 430 (Jacarecanga)

Horários:



Sábado (26 de fevereiro) – Funcionamento normal, das 9h às 19h;

Domingo (27 de fevereiro) – Fechado;

Segunda-feira (28 de fevereiro) – Fechado;

Terça-feira (1º de março) – Fechado;

Quarta-feira (2 de março) – Fechado;

Compras online: Feira Digital, plataforma digital do Centro Fashion

Tags