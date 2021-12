Ceará prevê ao menos 10 concursos públicos em 2022; relembre quais

Anúncios foram feitos pelo governador do Estado, Camilo Santana (PT) ainda no mês passado. A previsão é de que os editais sejam divulgados ainda no começo de 2022

Durante transmissões ao vivo nas redes sociais em novembro, o governador do Estado, Camilo Santana (PT), garantiu a realização de ao menos dez concursos públicos até o fim de sua mandato. Entre universidades estaduais, órgãos administrativos e judiciários, as seleções irão abranger níveis técnicos, médios e superior.

Ainda não há previsão de quando os editais dos concursos públicos no Ceará serão divulgados. Porém, Camilo garantiu mais de uma vez que os detalhes da maior parte das seleções serão revelados no primeiro semestre do próximo ano. Os concursos do Estado deverão garantir vagas para as seguintes instituições:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce)

Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH)

Metrô de Fortaleza (Metrofor)



Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)

Universidade Regional do Cariri (URCA)

Universidade Estadual do Ceará (UECE)

Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace)

Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS)

Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA)

Procuradoria-Geral do Estado

Sobre o assunto Concurso da UFC 2021: inscrição começa hoje, 5; onde fazer, isenção e mais

Inscrições para concurso da Prefeitura de Reriutaba estão abertas

Prefeitura de Fortaleza oferta 2 mil vagas de estágio

Os editais que acumularão a maior quantidade de vagas são aqueles referentes aos concursos públicos relacionado a área da educação, conforme Camilo. O intuito será alocar novos professores para as três universidades estaduais.

Não foram revelados mais detalhes sobre o quantitativo de vagas ou salário sobre este ou os demais novos concursos públicos a serem realizados no Ceará.

Sobre o assunto Novo concurso público da Caixa Econômica com 10 mil vagas: veja o que se sabe

Novos servidores passarão por avaliação de desempenho para poderem ser demitidos

FCC é a organizadora do concurso da Defensoria Pública do Ceará

"Aqueles que tem interesse e vontade de serem servidores públicos do Estado que comecem a se preparar e a estudar, pois, teremos muitas vagas em breve", destacou o governador no dia 16 de novembro. Ele pontuou ainda que esperava ter feito o anúncio formal de alguns editais dos concursos ainda no mês passado, mas houve um atraso na consolidação das normas da seleção e do número de vagas.



Camilo pontua ainda que alguns concursos estavam bloqueados devido a falta de vagas resultantes da aposentadoria, exoneração ou promoção de funcionários públicos com relação a 2021. O governador garante porém que o edital do concurso para Procuradoria-Geral do Estado será divulgado "em breve", sendo o primeiro a ser lançado.

Tags