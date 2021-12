Veja 28 concursos para 2022: mais de 225 mil vagas e remunerações até R$ 21 mil

O POVO ainda lista dicas para os concurseiros se prepararem para as provas do próximo ano

Os concurseiros podem se preparar nos estudos, porque 2022 tem perspectiva de mais de 225 mil vagas de nível fundamental, médio e superior e remunerações que chegam a R$ 21 mil nas esferas federal, estadual e municipal. É o que aponta levantamento da Central de Concursos e do O POVO. São 18 concursos solicitados e mais 10 previstos, estes somente no Ceará.

Como muitas provas foram postergadas na pandemia do novo coronavírus e com o avanço da vacinação, as oportunidades para quem quer ingressar na carreira pública aumentaram para o próximo ano.

Devido ao cenário, o diretor da Central de Concursos, Gabriel Henrique Pinto, alerta que os concurseiros devem iniciar os estudos o quanto antes.

Veja lista de concursos solicitados para 2022

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - 204.307 vagas.

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - 7.575 vagas.

Receita Federal do Brasil - 699 vagas.



Banco Central do Brasil (Bacen) - 245 vagas.

Controladoria Geral da União (CGU) - 375 vagas.

Fundação Nacional do Índio (Funai) - 826 vagas.

Senado Federal - 40 vagas.

Ibama - 568 vagas.

ICMBio - 171 vagas.

Ministério da Economia - 300 vagas.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3) - 15 vagas.

Polícia Civil do Estado de São Paulo (PC-SP) - 2.939 vagas autorizadas para cargos de nível superior.

Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) - 2.700 vagas para soldado.

Guarda Civil Metropolitana de São Paulo (GCM SP) - 1.000 vagas.

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME SP) - 3.250 vagas para professores.

Petrobras - 757 vagas de nível superior e salário de R$ 11.716,82.

Polícia Militar do Estado do Ceará - 50 vagas profissionais da Saúde (19 médicos cardiologista, clínico, psiquiatra e médico do trabalho; 20 psicólogos; 6 cirurgiões dentistas; um farmacêutico e quatro assistentes sociais).

Prefeitura de Fortaleza - seleção pública para assistente da educação infantil - vagas não informadas.

Lista de concursos previstos no Ceará

Ainda não há previsão de quando os editais dos concursos públicos no Ceará serão divulgados. Porém, Camilo Santana (PT), governador do Estado, garantiu mais de uma vez que os detalhes da maior parte das seleções serão revelados no primeiro semestre do próximo ano. Os concursos deverão garantir vagas para as seguintes instituições:

Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce)

Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH)



Metrô de Fortaleza (Metrofor)



Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)



Universidade Regional do Cariri (Urca)



Universidade Estadual do Ceará (Uece)



Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace)



Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS)



Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA)



Procuradoria-Geral do Estado (PGE)

Dicas para se preparar para os concursos de 2022



- Pense em investir em curso preparatório, seja ele presencial ou online, principalmente para pegar as dicas de professores, mas também é possível estudar sozinho. Tudo depende do seu perfil.

- Estudar com base no edital anterior do último concurso do cargo de interesse.

- Realize questões de provas anteriores durante a preparação para um concurso público.

Fonte: com informações da Central de Concursos

