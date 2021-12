Prefeitura de Fortaleza lança seleção pública para assistente da educação infantil

A Prefeitura de Fortaleza está com inscrições abertas para a seleção pública de Assistente da Educação Infantil Substituto da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza. Os interessados têm até o dia 3 de janeiro para se inscrever, pela internet, no Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura. A data prevista para aplicação da prova é 16 de janeiro de 2022.

A taxa de inscrição é no valor de R$80. Para participar do processo seletivo, o candidato deve possuir diploma de conclusão do Ensino Médio Completo na Modalidade Normal, ou histórico e declaração que atestem cumprimento de pelo menos 50% da carga horária do curso de Licenciatura em Pedagogia ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura Plena em Pedagogia (em Regime Regular ou Especial - UVA) ou de curso de Formação de Professores do Ensino Fundamental (1ª à 4ª Série - Uece).

O processo seletivo constará da aplicação de prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, com conteúdo de conhecimentos básicos e específicos. A data prevista para aplicação da prova é 16 de janeiro de 2022.

Os profissionais contratados atuarão como apoio técnico-pedagógico aos professores da Rede Municipal de Ensino, com o objetivo de garantir o efetivo funcionamento da sala de aula e manter a qualidade do serviço público de educação, e serão lotados nos seis Distritos de Educação da Secretaria Municipal da Educação (SME), com carga horária diurna de 240 horas mensais. A convocação obedecerá rigorosamente à ordem crescente de classificação final, por Distrito, de acordo com a necessidade do órgão.

