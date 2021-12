Petrobras abre concurso com 757 vagas de nível superior e salário de R$ 11.716,82

Articulista quinzenal do O POVO

A Petrobras anunciou concurso para 2022, para preenchimento de 757 vagas de nível superior com remuneração de R$ 11.716,82. O emprego será regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

As inscrições abrem nesta sexta-feira, 17 de dezembro, às 10 horas, e vão até 5 de janeiro de 2022, às 18 horas. A taxa para cadastro é de R$ 79,83. Acesse o site da inscrição aqui.

VEJA AQUI O EDITAL COMPLETO

As provas estão previstas para 20 de fevereiro de 2022 e a banca organizadora é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Os candidatos passarão por avaliação da qualificação técnica, representada por habilidades e conhecimentos aferidos por meio da aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.

Haverá ainda avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para Engenharia de Segurança de Processo.

As provas objetivas, a avaliação da equipe multiprofissional dos que solicitarem concorrer como pessoa com deficiência e o procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararem negros serão realizados nas 26 capitais dos Unidades da Federação e no Distrito Federal.





