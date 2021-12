Camilo anuncia novo concurso público para a Polícia Militar do Ceará

Edital será publicado no Dário Oficial do Estado ainda nesta quinta-feira, 16

O governador Camilo Santana (PT) anunciou nesta quinta-feira, 16, a abertura de um novo concurso público para a Polícia Militar do Ceará (PM-CE). O edital deve ser publicado ainda hoje, no Diário Oficial do Estado (DOE). Ao todo, o certame contará com 50 vagas destinadas a profissionais da saúde. Serão 19 oportunidades para médicos (cardiologista, clínico, psiquiatra e médico do trabalho); 20 para psicólogos; 6 cirurgiões dentistas; um farmacêutico e quatro assistentes sociais.

"Esse é um momento histórico para a corporação, uma vez que desde 1993 não era realizado concurso na área da saúde para reforçar os quadros da nossa Polícia Militar", escreveu o governador em publicação nas redes sociais ao anunciar a novidade.

O último concurso para a PM-CE havia sido lançado em agosto deste ano e teve as provas objetivas aplicadas em novembro. Inicialmente, o certame teria 2 mil vagas para o cargo de soldado com preenchimento imediato. Contudo, no último dia 7, Camilo autorizou a inclusão de mais mil vagas, elevando o número de aprovados para 3 mil. A convocação está prevista para ser publicada entre o fim de dezembro e o início de 2022.

O certame teve como banca organizadora a Fundação Getúlio Vargas e contou com mais de 86 mil inscritos. Detalhes sobre a empresa realizadora, requisitos para participação e período de inscrição do novo concurso devem ser conhecidos após a publicação do edital. Clique aqui e acesse a página do DOE.

