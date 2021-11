Concurso da UFC 2021: inscrição começa hoje, 5; onde fazer, isenção e mais

A inscrição para o concurso público da Universidade Federal do Ceará (UFC) 2021 começa às 10 horas de hoje, sexta-feira, 5 de novembro (05/11). Com 81 vagas de níveis médio-técnico e superior, o certame recebe inscrições até o próximo dia 28, com provas previstas para 30 de janeiro.

Concurso da UFC 2021: como fazer a inscrição

Até 23h59min de 28 de novembro, as inscrições para o concurso da UFC acontecem de maneira online, por meio do site www.ufc-concursos.com.br, em que será preenchida uma ficha de inscrição. Após essa etapa, os candidatos precisam pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 120 para cargos de nível médio/técnico e R$ 150 para nível superior. A quantia pode ser paga em qualquer agência bancária até 29 de novembro.

Após o terceiro dia útil do pagamento da taxa de inscrição ou da isenção, o candidato poderá conferir dados informados na ficha de inscrição e solicitar alterações. Depois de dois dias, só poderão ser alterados os seguintes dados: nome, data de nascimento e endereço.

Também após a confirmação de inscrição, os candidatos deverão enviar para o site da seleção uma imagem no formato JPG e de, no máximo, 1 megabyte (MB) do próprio documento de identidade. O prazo máximo para o envio da identidade será de 15 dias.

Concurso da UFC 2021: como solicitar isenção

Os candidatos que desejam solicitar isenção devem fazê-lo até o dia 10 de novembro, próxima quarta-feira, durante o preenchimento da ficha de inscrição. Podem ser isentados membros de família de baixa renda e doadores de medula óssea. Documentos comprobatórios específicos são necessários para a isenção e podem ser conferidos no edital do concurso.



Concurso da UFC 2021: são quantas vagas?

O concurso da UFC deste ano prevê 42 vagas para cargos de nível médio/técnico e 39 para nível superior, todas de caráter efetivo. 20% serão reservadas aos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos e 5% aos candidatos com deficiência. Os aprovados serão lotados nos campi da UFC em Fortaleza, Crateús, Itapajé, Russas e Sobral, conforme a ordem de classificação.

Concurso da UFC 2021: quando será a prova escrita?

A prova escrita, primeira etapa pós-inscrição, será realizada no dia 30 de janeiro de 2022, em Fortaleza, com duração de quatro horas. Candidatos do nível superior começarão farão a prova das 8 às 12 horas; já os de nível médio/técnico farão entre 14 e 18 horas. Informações, como o local da prova, serão divulgadas seis dias antes na página individual de cada convidado no site do concurso.



