Inscrições para concurso da Prefeitura de Reriutaba estão abertas

As inscrições para concurso da Prefeitura de Reriutaba, no Ceará, estão abertas. São 25 vagas de contratação imediata e 21 de cadastro reserva. Os cargos são para agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Para concorrer, o candidato precisa comprovar que concluiu o ensino médio.

Os interessados devem acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) até as 23h59min do dia 29 de novembro de 2021. As taxas de R$ 100 deverão ser pagas até 24 horas após a emissão do boleto no ato da inscrição.

As provas objetivas serão realizadas em 19 de dezembro na cidade de Reriutaba. O certame tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags