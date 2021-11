Prefeitura de Fortaleza oferta 2 mil vagas de estágio

Repórter no OPOVO

Há oportunidades para estudantes de diversos cursos. O estágio tem duração de um ano e paga uma bolsa no valor de R$ 750, além de auxílio transporte

Prefeitura de Fortaleza reabriu as inscrições para o programa Jovens Talentos, que vai possibilitar a contratação, por meio de seleção pública, de 2.092 novos estagiários. Há oportunidades para estudantes de diversos cursos. As inscrições poderão ser feitas, exclusivamente, pela internet, no período de 10 a 21 de novembro.

O estágio terá duração de um ano e a bolsa-estágio será no valor de R$750, além do auxílio transporte, correspondentes à carga horária de 20 horas semanais.

Podem participar da seleção os estudantes que estejam devidamente matriculados, a partir do 4º semestre, ou ter cursado, no mínimo, 80 créditos ou 40% da carga horária em um curso de graduação referente à vaga para a qual querem concorrer. Também tem que ter disponibilidade mínima de seis meses, desde que permaneçam matriculados na Instituição de Ensino Superior.

Os candidatos não podem ter estagiado em órgão ou entidade da Prefeitura de Fortaleza por período superior a doze meses e nem ser ocupantes de cargo público, função pública ou emprego público.

Como participar da seleção



A inscrição deverá ser realizada em duas etapas: primeiro, o candidato deverá fazer o Cadastro Único das Políticas Públicas de Juventude, disponível no Portal da Juventude e gerar seu número de Cadastro Social. Em seguida, deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível no Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura . A taxa de inscrição custa R$50.

O edital destina 10% das vagas para pessoas com deficiência (PcD). Os candidatos aprovados nessa categoria serão submetidos a exame médico e deverão apresentar laudo médico, expedido pelo Instituto de Previdência do Município (IPM), ao órgão em que serão lotados.

Já os candidatos transgêneros que desejarem ser tratados por nome social durante a realização da prova deverão solicitar atendimento diferenciado.

Provas

A seleção consistirá na aplicação de prova objetiva, exceto para os candidatos dos cursos de Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade, Audiovisual e Design Gráfico), Direito e Turismo, que farão uma prova discursiva composta por duas questões que versarão sobre temas do seu curso de graduação, seguida de entrevista, para todos os candidatos.

Com a reabertura das inscrições, fica alterada também a data da aplicação da prova, agora prevista para o dia 5 de dezembro.

