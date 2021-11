Black Friday 2021: qual o melhor horário para encontrar promoção?

A Black Friday 2021 acontece oficialmente nesta sexta-feira, 26 de novembro (26/11), embora diversas lojas já estejam com ofertas antecipadas desde o início do mês. A concentração de descontos acontece, porém, a partir das 19 horas (horário de Brasília) de quinta, 25, segundo pesquisa realizada pelo Promobit, plataforma especializada em promoções e descontos. O estudo também definiu os melhores horários para encontrar promoção mais barata para cada tipo de produto.

Algumas lojas, conforme analisou a plataforma, devem esperar a madrugada de sexta para lançar suas ofertas, mas essas devem representar menos de um terço das promoções. Para o estudo, o Promobit analisou os horários em que as promoções foram mais divulgadas nas últimas três edições da Black Friday no Brasil. Os dados do Promobit são alimentados por seus 1,9 milhão de usuários, além de ferramentas de preços e anúncios oficiais.

“Antecipar as ofertas é uma estratégia usada pelas varejistas para trabalhar a marca, reativar a base e fugir um pouco daquela concorrência pesada”, explicou Fabio Carneiro, CEO do Promobit, em entrevista ao portal InfoMoney. Segundo ele, as promoções Friday devem se estender durante todo o fim de semana, “porque é comum aparecerem promoções durante o fim de semana, terminando somente no Cyber MondayCyber Monday significa, em tradução livre, “segunda-feira cibernética”. Também é um evento de natureza econômica e foi criado em 2005 nos Estados Unidos. Seu objetivo é dar continuidade à queima de estoque e circulação de produtos iniciadas pela Black Friday no e-commerce, mas com foco em produtos eletrônicos e itens de informática. ”.

Black Friday 2021: cada categoria de produtos tem seu horário

Ainda conforme o estudo do Promobit, as diferentes categorias de produtos terão horários específicos com maior concentração de promoções da Black Friday. Vestuário, informática, eletrodomésticos e games são algumas delas. O portal InfoMoney preparou uma tabela com os respectivos horários, seguindo as orientações do Promobit. Confira:

Categoria Horários com mais desconto na quinta, 25 Horários com mais desconto na sexta, 26 Horários com mais desconto no sábado, 27 Moda e calçados femininos entre 21h e 22h às 9h e entre 21h e 22h às 7h e às 22h

Moda e calçados masculinos entre 21h e 22h entre 21h e 22h entre 21h e 23h

Smartphones, tablets e telefones a partir das 23h às 13h e entre 22h e 23h à 1h, às 15h e às 22h

Informática (PCs e notebooks) a partir das 23h entre 19h e 21h entre 0h e 2h e 9h às 11h

Eletrônicos, áudio e vídeo a partir das 23h às 10h e entre 20h e 23h às 0h

Eletrodomésticos variável às 12h e entre 20h e 23h às 0h e às 14h

Games variável às 14h e às 21h às 14h



Com a definição dos horários de cada categoria, é possível montar uma estratégia para realizar as compras nos melhores horários e conseguir as melhores promoções. “Devido à escassez de produtos para se fabricar determinados itens, ao dólar elevado e à inflação, o consumidor não vai achar preços tão melhores que viu no início do ano. Vale pesquisar a variação de preço do item desejado dos últimos três meses para não se frustrar”, recomendou Fabio Carneiro.



