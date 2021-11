Black Friday: O POVO faz promoção para novos assinantes

Dentro das iniciativas de promoções da campanha Black Friday, O POVO está promovendo uma ação para os leitores que fizerem novas assinaturas neste período, até o dia 30 de novembro.

O leitor que assinar O POVO+ terá direito a dois cursos da Fundação Demócrito Rocha (FDR). O POVO+ é a primeira plataforma multistreaming de jornalismo e cultura da América Latina. E quem fizer a assinatura da versão impressa (que também dá direito ao O POVO+) ganhará seis livros impressos mais dois cursos on-line da FDR. A lista pode ser conferida em cursos.fdr.org.br

O assinante da edição impressa tem acesso a todos os benefícios da assinatura digital, como acesso ao Clube O POVO+, com descontos em lojas e serviços sem custo extra na assinatura. Além disso, tem à disposição a opinião dos melhores colunistas do Ceará nas edições impressas e exclusivas digitais, mais de 500 reportagens exclusivas e mais de 20 podcasts com atualização semanal e quinzenal.

A promoção é uma oportunidade para se aperfeiçoar e conhecer mais dos cursos disponíveis da Fundação Demócrito Rocha. Além de se inscrever gratuitamente nos cursos, o leitor terá todo o suporte e a excelência de uma instituição de ensino comprometida com seus cursistas, que alcança, em todos os estados brasileiros, quem está em busca de novas informações e mais conhecimento.

Mais informações podem ser obtidas pelo (85) 3254.1010. As novas assinaturas podem ser feitas pelo link: https://materiais.opovo.com.br/blackfriday