Shopping em Fortaleza antecipa Black Friday com descontos de 70% e frete grátis

O Iguatemi Bosque Digital, e-commerce do Shopping Iguatemi Fortaleza, iniciou nesta segunda-feira, 15, o Esquenta Black Friday, com descontos que chegam a até 70% em mais de mil produtos, frete grátis, sem valor mínimo, e entrega em até 24 horas para Fortaleza e Eusébio.

Dentre as marcas participantes estão Adidas, Inovathi, Liebe, Loja do Bem, Maresias, Richards, Sacada, Take a Nap, entre outras. Outra vantagem oferecida são as condições de pagamento facilitadas, com parcelamento no cartão em até 12 vezes sem juros.

De acordo com o superintendente do Iguatemi Fortaleza, Wellington Oliveira, as expectativas são de um crescimento de 10% das vendas em relação à Black Friday do ano passado.





