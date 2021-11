Latam lança voo para Juazeiro do Norte, amplia para Jericoacoara e anuncia Fortaleza como "cidade-foco"

Com o cenário positivo de retomada, a companhia aérea busca de reforçar presença no Ceará

A Latam anunciou nesta quinta-feira, 4 de novembro, inauguração de voo de São Paulo para Juazeiro do Norte, além de ampliação dos voos da empresa para Jericoacoara e seis rotas com Fortaleza, eleita como cidade-foco da companhia.

Com a operação para o Cariri, a empresa chega ao 46º destino no Brasil. O voo sai de Guarulhos às 7h25min e pousa na cidade cearense às 10h40min. A estreia partiu com ocupação acima de 70%, média prevista para esse primeiro mês de operação, que contará com 5 frequências semanais. A partir de dezembro, a operação será diária.

Já para Jericoacoara a empresa frisa que, com o cenário positivo de retomada e na busca de reforçar presença no Ceará, ampliou a oferta durante a alta temporada, antes da operação regular do voo começar.

“Quando anunciamos Jeri, havíamos confirmado 1 voo diário partindo de São Paulo/ Guarulhos a partir de 1º de dezembro. Com o otimismo que estamos vendo para esse mercado, resolvemos já começar a operação com o dobro da oferta, pelo menos durante a alta temporada, que vai até janeiro de 2022”, explica Diogo. Essa segunda frequência estará disponível nos canais de venda da companhia nos próximos dias.

Bem como a rota para Juazeiro do Norte, essa também será operada em aeronaves Airbus A320, que acomodam 162 passageiros em classe Economy e 8 em Premium Economy.

Decolará de Guarulhos às 8h30min e 12h20min para pousar em Jericoacoara às 12h10min e 16h15min, respectivamente. No sentido inverso, decolará de Jericoacoara às 12h45min e 16h50min para pousar em Guarulhos às 16h35min e 20h50min, respectivamente.

Já com planos para a alta temporada 2021-2022, a Latam ainda informa que selecionou Fortaleza como “cidade-foco” para os seus investimentos no País. Por isso, somente agora em novembro, a empresa está abrindo mais seis rotas domésticas a partir da capital cearense.

Fortaleza-Maceió: será iniciada com 5 voos semanais agora em novembro de 2021

Fortaleza-Natal: desativada desde abril de 2020, será reiniciada com 5 voos semanais agora em novembro de 2021

Fortaleza-Recife: desativada desde abril de 2020, será reiniciada com 1 voo por dia agora em novembro de 2021

Fortaleza-São Luís: desativada desde abril de 2020, será reiniciada com 1 voo por dia agora em novembro de 2021

Fortaleza-Salvador: desativada desde abril de 2020, será reiniciada com 1 voo por dia agora em novembro de 2021

Fortaleza-Belo Horizonte/Confins: desativada desde setembro de 2019, será reiniciada com 1 voo por dia agora em novembro de 2021



A companhia aérea ainda vai ampliar em novembro as operações Fortaleza-São Paulo/Guarulhos (de 37 para 49 voos semanais) e Fortaleza-Belém (de 7 para 11 voos semanais).

Segundo dados da Latam, já são 13 rotas domésticas a partir da capital cearense, superando as 11 que operava em novembro de 2019, antes da pandemia.



Antes da pandemia, a empresa voava para 44 aeroportos no País e a abertura oficial do novo destino dá sequência ao crescimento da malha doméstica da empresa, reforçando a sua aposta no Nordeste, especialmente no estado do Ceará.

“O Ceará é muito importante para a retomada da LATAM. Já recuperamos 95% da nossa oferta doméstica de assentos no estado em novembro, estamos com uma taxa de ocupação média nos voos acima de 70% e já temos mais rotas em Fortaleza do que antes da pandemia”, afirma Diogo.

