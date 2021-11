Gol anuncia voos de Jericoacoara para Rio, Brasília e Salvador em dezembro

Desde o último dia 1º de novembro, a companhia aérea havia ampliado também o número de voos para Juazeiro do Norte, com rotas para Fortaleza e São Paulo

A Gol confirmou que vai operar três rotas aéreas inéditas para Jijoca de Jericoacoara, a partir de dezembro, bem como ampliar a quantidade de voos do destino cearense para a Grande São Paulo, mais precisamente para o aeroporto de Guarulhos.



No dia 5 de dezembro, conforme cronograma divulgado pela companhia aérea, começarão os voos para Rio de Janeiro e Brasília, aos domingos e terças-feiras. Esses destinos contarão com um terceiro voo semanal, a partir do da 25 de dezembro, aos sábados. Na mesma data, começa a operar a rota Jijoca de Jericoacoara-Salvador, com frequência semanal.

Um pouco antes, no dia 8 de dezembro, os voos para São Paulo, partindo do litoral oeste do Ceará passarão a ter frequência diária. Vale lembrar que o 'Aeroporto de Jeri', está situado no município vizinho de Cruz. Segundo o gerente de Planejamento Estratégico de Malha Aérea da GOL Bruno Balan, “destinos como Jericoacoara estão sendo bastante procurados por aqueles que já completaram o esquema vacinal e se sentem seguros para viagens a lazer”.

Ele acrescenta que, no caso de Juazeiro do Norte, o aumento em 50% no número de voos, iniciado o último dia 1º de novembro, está inserido em uma estratégia de aumento de conectividade de Fortaleza para “centros importantes econômicos nacionais e regionais como São Paulo, Brasília, Salvador, além da própria cidade do Cariri. Os horários disponíveis foram planejados também para facilitar a rotina de quem necessita voar do Interior à Capital, e permitem, ainda, aos clientes voarem de Juazeiro para Salvador, Recife, Belém e Manaus”.

No total, serão cinco decolagens semanais para Fortaleza (exceto quartas e domingos) e 13 para São Paulo (que ocorrem diariamente), partindo do Aeroporto de Juazeiro do Norte.

