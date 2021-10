"Turismo tem potencial de ser tão importante quanto o agronegócio", diz Gilson Machado

O ministro do Turismo, Gilson Machado, participou nesta quarta-feira, 6, da abertura da Abav Expo & Collab, no Centro de Eventos do Ceará

Com grandes belezas naturais e sem histórico de graves desastres naturais como furacões e terremotos, o Brasil tem no turismo uma das principais molas para a retomada da geração do emprego e renda. A avaliação é do ministro do Turismo, Gilson Machado, que nesta quarta-feira, 6, participou da cerimônia de abertura da 48ª Abav Expo & Collab, no Centro de Eventos, em Fortaleza.

“O Turismo tem potencial de ser tão importante quanto o agronegócio para o País”, afirmou.

Durante a cerimônia, o ministro disse que o Governo Federal está trabalhando duro para “limpar a imagem do País lá fora” e fez diversas críticas ao que classificou como “ ataques infundados” da imprensa internacional.

“Principalmente de países como a França, cujo presidente postou uma foto supostamente da Amazônia desgastada e dizendo 'nossa casa casa está queimando'. Primeiramente, o fotógrafo daquela imagem faleceu em 2003. Depois, por que ele não chama a Califórnia de 'nossa casa'?", indagou o ministro.

Segundo ele, a gestão de Jair Bolsonaro é a que mais está trabalhando para impulsionar o setor e citou medidas como a isenção de visto para turistas de mercados-chave como Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália, além da transformação da Embratur em agência. Mais recentemente, o Governo também autorizou a retomada dos cruzeiros marítimos internacionais.

“São 3,2 mil obras só de infraestrutura, mais de R$ 3,4 bilhões. Temos priorizado gestão, recuperando obras de governos passados".

Também afirmou que o Governo está trabalhando para melhorar o ambiente de negócios no País. Sobre o impasse em relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), que tem alíquota hoje em torno de 25%, o ministro destacou que o último entrave é um parecer do Ministério da Economia. “Sabemos que não é fácil competir com quem não paga. É impossível competir com um site que está ancorado no exterior pagando este imposto”.

ABAV EXPO

A 48ª edição da Abav Expo & Collab é um dos principais encontros do calendário turístico nacional e o primeiro evento-teste de grande porte no Estado. A programação que começou nesta quarta-feira, 6, e segue até o dia 8, deve reunir mais de 10 mil pessoas no Centro de Eventos, sendo a limitação de fluxo simultâneo de três mil pessoas por dia.

Para o governador cearense, Camilo Santana, essa flexibilização é importante para dar maior fôlego à retomada dos empregos. “Aumentou o desemprego do Brasil e o setor de Turismo é uma grande estratégia para que a gente possa retomar as oportunidades de empregos e retornamos com força a economia brasileira em um momento tão desafiador”, afirmou durante a abertura do evento.

(com informações de Adriano Queiroz)

