Governo do Ceará pretende prorrogar adesão ao Mais Emprego até 20 de dezembro

Começou a tramitar nesta quarta-feira, 3, na Assembleia Legislativa, pedido do Governo do Ceará para ampliação do programa Mais Empregos Ceará. A mensagem encaminhada à casa legislativa estadual prevê ampliar o público-alvo e prazo para cadastro das empresas interessadas na concessão do benefício.

Uma das mudanças consiste no prazo para inscrições. Pela legislação em vigor, as empresas interessadas poderiam realizar o cadastro no site da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) até este o dia 6 de novembro. A intenção do Governo do Ceará é ampliar até 20 de dezembro.

O Mais Emprego Ceará possibilita o pagamento do Benefício de Estímulo à Geração a empresas formalizadas, limitado a 50% do salário-mínimo vigente, por cada novo vínculo O Povo empregatício formalizado após 20 de julho de 2021 – e por até seis meses. Contudo, a empresa atendida deve se comprometer a manter os vínculos empregatícios por mais três meses após o final da concessão do benefício.

A partir da nova redação também será expandido o público-alvo, passando a permitir a adesão de empresas que desenvolvam atividade industrial como microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte. Continuam mantidas as atividades do comércio ou de serviços com prioridade para os setores de alimentação fora do lar, incluindo bares e restaurantes, e de eventos, conforme regulamento em vigor.

O Mais Empregos Ceará, que começou a cadastrar as empresas no último dia 6 de setembro, pretende gerar até 20 mil novos postos de trabalho no Estado. Até esta quarta-feira, constavam apenas 2.190 vagas ocupadas a partir do programa.

Geração de emprego no Ceará

Com terceiro melhor saldo do Nordeste, Ceará contratou mais do que demitiu e gerou 13,6 mil novas vagas de emprego no mês de setembro deste ano. Os dados fazem parte do último balanço do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado no dia 26 de outubro.

A pesquisa refere-se ao cenário do mercado formal de trabalho e expressa a continuidade da recuperação econômica no estado. Os números, porém, revelam uma desaceleração no processo de geração de emprego. Isso porque o saldo do mês de setembro ficou abaixo do mês de agosto, quando Estado computou melhor índice de geração de empregos desde o início da pandemia.

Enquanto em agosto o saldo do Estado ficou em 16,5 mil novas admissões, após registro de 48.232 contratações e 31.725 demissões no mês. O cenário de setembro se manteve positivo, mas em menores proporções com registros de 47.068 contratações e 33.401 desligamentos.

No nono mês do ano, foram criadas 13.667 novas vagas de emprego no Ceará. O Estado vivenciava uma sequência de aceleração na geração de empregos desde o mês de abril deste ano e computava aumento médio de aproximadamente 4 mil novas vagas a cada mês.

Veja evolução de empregos no Ceará durante a pandemia:





Setores que mais contratam no Ceará

Em setembro de 2021, o segmento de serviços foi o que mais gerou empregos no Ceará. Ao todo foram 5.128 novas vagas, com destaque especial para atividades relacionados a informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias e administrativas.

Nessa área, o Ceará registrou 2.376 novos empregos em setembro. O saldo também foi puxado pela recuperação de serviços no segmento de alojamento e alimentação que realizou 1.543 novas admissões no período.

A indústria de transformação foi a área que mais empregou no Estado no referido mês, com saldo final de 3,7 mil admissões. Além dela, a área de construção civil computou 1.564 novos empregos, contribuindo para o cenário positivo registrado no Ceará.

