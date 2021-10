Solar Coca Cola abre 27 vagas exclusivas para mulheres no Ceará

Iniciativa faz parte do movimento #EuIncluo para ampliar a participação das mulheres dentro da empresa. As vagas são para diferentes áreas de atuação

A Solar Coca-Cola, segunda maior engarrafadora do Sistema Coca-Cola no Brasil, está com processo seletivo aberto para 27 vagas de emprego exclusivas para mulheres no Ceará. A iniciativa faz parte do movimento #EuIncluo, desenvolvido pela companhia para aumentar o protagonismo feminino em todo o seu território de atuação (estados do Nordeste e Mato Grosso).

Sobre o assunto Sine de Maracanaú publica chamamento para 200 entrevistas de emprego

Ministério da Agricultura abre 60 vagas para projetos estratégicos

Beach Park abre 270 vagas de emprego para alta estação

As oportunidades são voltadas para cargos como auxiliar de entrega, auxiliar de expedição, auxiliar de produção, motorista de entrega e promotor de vendas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para conferir mais informações sobre as vagas, qualificações necessárias para cada função e se candidatar, as interessadas devem acessar o portal de seleção da empresa

Inclusão



De acordo com a Solar Coca-Cola, estão sendo desenvolvidas diversas frentes de ações para estimular e ampliar a diversidade de gênero no quadro de colaboradores. De dezembro de 2020 a setembro de 2021, houve ampliação de 30% de mulheres que atuam no ambiente operacional nas unidades da companhia. Atualmente, mais de 23% das mulheres ocupam posições de liderança.

Na área corporativa, 59% dos colaboradores são mulheres. Destas, 45% estão em cargos de liderança, informou a empresa.

A empresa reforça que também disponibiliza às trabalhadoras licença maternidade ampliada de 180 dias, a inclusão de salas de amamentação em unidades fabris, a criação dos programas de Acompanhamento de Gestantes, entre outras iniciativas.

Tags