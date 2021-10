Beach Park abre 270 vagas de emprego para alta estação

08:48 | Out. 22, 2021

A seleção dos profissionais segue até o dia 10 de novembro. Dentre as vagas ofertadas, estão oportunidades para garçons, camareiras, instrutores de brinquedos e consultor de turismo

O Beach Park está com 270 vagas abertas de emprego temporário para atender a demanda da alta estação, que vai de dezembro deste ano até o Carnaval de 2022. As oportunidades estão distribuídas em 13 áreas de atuação, como garçons, camareiras, promotores de vendas e consultor de turismo. O processo seletivo segue até o dia 10 de novembro.

Sobre o assunto Escassez no mercado de trabalho cairá com fim da pandemia, diz dirigente do Fed

Investimento de R$ 782 milhões para complexo solar criará 2,8 mil empregos no Ceará

As seleções para preenchimento das vagas já iniciaram e os interessados deverão enviar seu currículo para o e-mail [email protected], informando o cargo de interesse no assunto do e-mail.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja quais são as vagas ofertadas:

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de cozinha

Camareiro(a)

Estoquista

Instrutor(a) de brinquedos

Atendente de A&B

Commis

Garçom

Recepcionista

Recreador(a)

Vendedor(a)

Promotor(a) de Marketing

Consultor(a) de Turismo.

Sobre o assunto Toboágua musical em parceria com Alok é a nova atração do Beach Park

Para participar da seleção, a empresa informa que é desejável que os candidatos residam no entorno do Beach Park, como Aquiraz, Eusébio e no bairro Messejana, em Fortaleza/CE. Entre os pré-requisitos exigidos, é solicitado o Ensino Médio e algumas oportunidades não exigem experiência prévia na função, proporcionando mais chances para aqueles que buscam uma colocação.





Tags