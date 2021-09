PIB do Ceará cresce 18,39% no segundo trimestre de 2021 e supera retração gerada pela pandemia

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT) antecipou os resultados do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. Conforme anúncio realizado na manhã desta terça-feira, 28 de agosto, o Ceará cresceu 18,39% no segundo trimestre de 2021, ficando acima do saldo nacional.

O saldo positivo faz referência ao acumulado das riquezas geradas entre os meses de abril e junho deste ano com relação ao saldo de 2020 e destaca um cenário de recuperação econômica acima da média nacional. Ainda conforme informações antecipadas pelo governador do Ceará, o índice de crescimento médio do País foi de 12,4% em igual período.

"Isso é uma informação muito significativa para nós, é um dado muito positivo para o Ceará. Isso significa que a economia tá crescimento, está gerando novos empregos, novas oportunidades, que é tudo o que nós queremos", complementa Camilo ao divulgar as informações.

O número expressivo está relacionado as grandes retrações sofridas em virtude da pandemia de Covid-19, porém, ainda fornecem basem para perspectivas de crescimento animadoras. Camilo frisa que de acordo com projeções do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), o saldo final do segundo semestre do ano conduz um crescimento de "quase 1%" no ano.

Resultado, a ser detalhado pelo Ipece em evento ainda na tarde de hoje, 28, significa que a soma das riquezas do Estado em 2021 atingiram patamar superior aos prejuízos registrados em 2020. Assim, com o saldo do balanço da econômica entre janeiro e junho de 2021, o PIB do Ceará já recupera as quedas registradas no passado e expressa desempenho levemente melhor do que os patamares pré-pandemia.

"Pode parecer pouco, mas se considerarmos que a projeção para o Brasil é um saldo negativo de 0,1%, o Ceará sai na frente mais uma vez. Como sempre tenho dito, além da pandemia, a outra grande preocupação que eu tenho tido é a geração de empregos. Precisamos gerar oportunidade para promover a recuperação econômica e expandir o crescimento do Estado", reforça Camilo ao comentar os resultados.

O aumento tem sido impulsionado pelo setor industrial, e apoiado por resultados significativos do segmento de serviços e da agropecuária. A recuperação econômica no Estado, conforme Camilo é a prioridade dos investimentos estaduais: "são seis anos consecutivos como Estado que mais faz investimento público do País, entre todas as 27 unidades federativas do País".

Camilo reforça ainda que os resultados consolidados levam em conta apenas os dois primeiros trimestres do ano e que com o avanço da economia, aliado aos pacotes de investimentos captados pelo Estado em diversos segmentos, em especial do setor de energia renováveis.

"A previsão do Ipece é de que PIB do Ceará cresça até o fim ano 6,24%, enquanto o estimado para o Brasil vai estar em 5,77%, então isso mostra o sucesso de nossa política de governança, a força de nossa saúde fiscal que nos permite tantos investimentos", afirma o governador.

Durante o anúncio, o líder do executivo cearense agradeceu ainda a confiança e o apoio dos demais gestores que compõem o governo, bem como dos investidores que escolheram aplicar capital em empreendimentos no Ceará e aos empreendedores locais. "Seguiremos na missão de sempre gerar mais empregos e oportunidades para todos os cearenses", finaliza Camilo.

