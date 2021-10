Rota Paris-Fortaleza deve ser ampliada e governo busca retomada de voos para Amsterdã

Após reunião realizada nesta segunda-feira, 25, em Paris, com representantes do grupo Air France/KLM, o governador do Ceará Camilo Santana (PT) disse ter recebido sinalização positiva para ampliação do número de voos na rota Fortaleza-Paris. Dentro do governo, há expectativa também para a retomada de voos da Capital cearense para Amsterdã, na Holanda, que também são operados pela companhia.

Segundo o governador “esse é um projeto muito importante para o nosso estado, que estimula o turismo, a economia, gerando emprego e renda para os cearenses. Já retomamos três frequências semanais na rota Fortaleza-Paris-Fortaleza, e deverá haver ampliação nessa rota. Essa foi a sinalização do vice-presidente do grupo, Zoran Jelkic”. Participaram do encontro, ainda, Jean Marc Pouchol, um dos diretores do grupo, e o secretário-chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira.

O retorno dos voos para a capital francesa aconteceu na última sexta-feira, 22. Conforme já havia detalhado O POVO, Fortaleza já chegou a ter rotas ligando à cidade a 11 destinos no Exterior no auge da formação do chamado ‘hub aéreo’, mas viu esse número chegar a zero por conta da pandemia. Em abril, a companhia TAP retomou os voos para Lisboa (e da capital portuguesa para cá).

O encontro de Camilo Santana com representantes da Air France-KLM faz parte de uma extensa agenda que o governador cumpre na Europa, com ápice previsto para participação da comitiva cearense da abertura da COP26, conferência climática da Organização das Nações Unidas (ONU), em Glasgow, na Escócia, no dia 31 deste mês.

Nesse meio tempo, conforme informado pelo Governo do Estado, devem acontecer reuniões e assinaturas de acordo com empresas da Holanda, Alemanha e Austrália, notadamente relativas a investimentos no chamado hidrogênio verde, bem como um encontro com a diretoria do Porto de Roterdã, parceiro do Porto do Pecém.



